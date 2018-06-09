"Голден Стэйт" разгромил "Кливленд" Джеймса и второй раз подряд стал чемпионом НБА

ТАСС, 9 июня. "Голден Стэйт" разгромил "Кливленд" на выезде со счетом 108:85 в четвертом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и во второй раз кряду стал обладателем Кубка Ларри О'Брайена. Встреча прошла на домашней площадке "Кливленда" "Куикен Лоэнс-Арена".

Самым результативным игроком решающего матча серии стал разыгрывающий защитник "Уорриорз" Стефен Карри, в его активе 37 очков, шесть подборов и четыре передачи за 38 минут игрового времени. Разыгрывающий "Голден Стэйт" реализовал семь трехочковых бросков из 15 попыток, всего же на его счету 12 точных бросков с игры из 27, что является лучшим показателем среди обеих команд. Легкий форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант оформил трипл-дабл из 20 очков, 12 подборов и 10 передач за 37 минут, в данной игре он побил клубный рекорд по очкам в одном плей-офф, установленный Карри в 2015 году (594 очка). По итогам серии с "Кливлендом" Дюрант во второй раз кряду был признан самым ценным игроком финала - форвард команды из Окленда стал лишь шестым игроком в истории лиги, кому удавалось дважды подряд получить трофей имени Билла Расселла.

Steph Curry knocks down 7 triples for 37 PTS in the @warriors Finals-clinching victory! #DubNation #NBAFinals pic.twitter.com/XCLgRXfzoL — NBA (@NBA) 9 июня 2018 г.

Единственным игроком "Голден Стэйт", помимо Карри и Дюранта, кому удалось преодолеть отметку в 10 набранных очков в матче, стал легкий форвард Андрэ Игудала, вернувшийся в строй после повреждения левой ноги. В решающей встрече с "Кливлендом" он отметился 11 очками и двумя подборами за 22 минуты.

У "Кливленда" в заключительной игре финальной серии самым результативным стал лидер клуба легкий форвард Леброн Джеймс, набравший 23 очка, семь подборов и восемь передач. Джеймс провел на площадке 40 минут, что является лучшим в матче показателем как "Кливленда", так и "Голден Стэйт", однако ближе к концу матча форвард, который на протяжении второй половины игры выглядел уставшим, сел на скамейку запасных. Позднее выяснилось, что форвард в матчах финала играл с травмой руки.

Джеймс играл со сломанной рукой

"Я повредил руку после первой игры, - сказал Джеймс на пресс-конференции по итогам серии. - Я был слишком эмоционален из-за того, что у нас отобрали ту игру. В какой- то степени я играл три последних матча со сломанной рукой".

Тяжелый форвард "Кливленда" Кевин Лав за 27 минут отметился 13 очками, девятью подборами и двумя передачами, атакующий защитник Джей Ар Смит за 26 минут набрал 10 очков, два подбора и одну передачу.

"Это чемпионство было самым сложным из трех, - сказал на пресс-конференции главный тренер "Уорриорз" Стив Керр. - Помню, три года назад все было похоже на сон, сейчас это выглядит более реалистично. Надеюсь, это не прозвучит высокомерно, но это благодаря таланту и опыту, которые у нас есть".

"Голден Стэйт" в шестой раз в истории выиграл чемпионский титул американских баскетбольных лиг - пять побед в НБА и еще одна - в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА) в 1947 году. БАА в 1949 году объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ), сформировав НБА, поэтому чемпионства, завоеванные в предшествующих организациях, идут в зачет и в Национальной баскетбольной ассоциации.

Клуб был основан в 1946 году и ранее носил названия "Филадельфия Уорриорз" (1946-1962), "Сан-Франциско Уорриорз" (1962-1971) и с 1971 года - "Голден Стэйт Уорриорз", за это время он 10 раз выходил в финал и выиграл шесть из них (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018). "Голден Стэйт" сравнялся с "Чикаго" по количеству чемпионских титулов, чаще побеждали лишь "Бостон" (17) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (16).

Будничная победа "Уорриорз"

Те, кто видел финальную серию сезона-2017/18, согласятся с тем, что "Голден Стэйт" истосковался по крепким соперникам. В четырех последних сезонах "Уорриорз" встречались в финале с "Кливлендом", и лишь единожды Леброн и его команда смогли взять верх над одной из самых мощных франшиз в истории лиги (в 2016 году). В этом же году игроки "Голден Стэйт" могли позволить себе на паркете практически все - проигрывать первую и вторую четверти, заигрывать с публикой, мазать каждый второй бросок, при этом сохраняя бодрость духа и поддерживая командную химию на высоком уровне. Ведь они знали, что рано или поздно запал у "Кливленда" кончится (он и так-то был достаточно коротким), и тогда у них не останется ни единого шанса. Подкреплением данного утверждения служит статистика матчей серии по третьим четвертям - ключевому отрезку встречи, когда на свет выходят физическая готовность баскетболистов и умение попадать сложные броски.

THAT CHAMPIONSHIP FEELING! #PhantomCam #DubNation #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/LztFMKgJTF — NBA (@NBA) 9 июня 2018 г.

В противостоянии "Уорриорз" и "Кавальерс" образца 2018 года "Голден Стэйт" забирал инициативу себе в третьей четверти в двух матчах из четырех, а в третьей игре будущие чемпионы и вовсе уступали в счете после первой половины встречи (счет после первой половины был 58:52 в пользу "Кэвс"). Безусловно, нельзя оставить без внимания курьезный случай из первого матча, стоивший "Кливленду" победы, - тогда за четыре секунды до конца Смит при счете 107:107 после промаха Джорджа Хилла подобрал мяч возле щита соперника и вместо броска побежал с ним к центру площадки. Но это лишь частность, а общая картина противостояния такова - "Голден Стэйт" сейчас выглядят абсолютно непобедимыми, и в Восточной конференции даже в перспективе не наблюдается команд, которые могли бы хоть что-то противопоставить парням из Окленда.

И ведь нельзя сказать, что "Кливленд" вышел в финал незаслуженно - не было в матчах плей-офф Восточной конференции каких-то характерных судейских ошибок, повлиявших на исходы противостояний. Были лишь "сырые" клубы Востока, либо команды, которые патологически не способны побеждать в больших матчах.

Ярчайшим представителем таких клубов в современной НБА является "Торонто". Канадцы заняли второе место в регулярном чемпионате в минувшем сезоне, с первого места на Востоке вышли в плей-офф. Руководство собрало под одной крышей идеальный набор для команды-претендента на чемпионский титул из звездных игроков (атакующий защитник Демар Дерозан, разыгрывающий Кайл Лоури, центровой Йонас Валанчюнас), хороших ролевиков (форвард Серж Ибака, центровой Якоб Пёлтль, защитник Дилон Райт, легкий форвард Си Джей Майлз) с талантливым тренером у руля (Дуэйн Кейси), и спустя годы все это наконец-то начало давать плоды.

Ну или казалось, что начало. В первом раунде "Торонто" прошел "Вашингтон", где как раз к плей-офф восстановился от травмы один из лучших разыгрывающих на Востоке Джон Уолл, а прицел элитного снайпера Брэдли Била и не думал сбиваться. Столичный клуб даже сумел отсрочить проход "Рэпторз" в следующий раунд, выиграв две игры серии, но итог был неизбежен - 4-2.

А дальше был "Кливленд". Совсем не тот "Кливленд", что был в прошлом сезоне, - слишком уж сильно на клуб повлиял уход в "Бостон" разыгрывающего Кайри Ирвинга. Даже не тот "Кливленд", что был в начале сезона, - уже по ходу "регулярки" менеджмент устроил перестройку, обменяв полученных каких-то полгода назад за Ирвинга разыгрывающего Айзейю Томаса (на секунду, один из лучших по результативности игроков сезона-2016/17 и главный творец успеха того "Бостона"), легкого форварда Джея Краудера, тяжелого форварда Ченнинга Фрая и легенду НБА 2000-х годов Дуэйна Уэйда, "Кливленд", который даже на слабом Востоке не сумел попасть в топ-3. В конце концов - один из самых слабых "Кливлендов" за всю современную историю клуба.

На месте "Кэвс" могли быть "Торонто" или "Бостон"

Предполагалось, что более свежий "Торонто" ("Кливленду" для победы над "Индианой" в предыдущем раунде потребовалось семь матчей) без проблем разберется с этим "Кливлендом", а дальше уже рукой подать и до финала. Но в дело вмешался Леброн Джеймс - единственный настоящий игрок в нынешних "Кэвс". У него было много славных событий на протяжении карьеры, но едва ли что-то может сравниться с его сезоном-2017/18. Не потому, что в 33 года он впервые сыграл во всех 82 матчах "регулярки" и не пропустил ни одной игры в плей-офф, научился бросать трехочковые на уровне Клэя Томпсона и наконец-таки выучил слово "защита". Он "затащил" в финал команду, где в стартовой пятерке играют Кевин Лав, Джей Ар Смит и Джордж Хилл - и играют не из-за тренерской прихоти, а потому, что это лучшее, что есть у клуба на сегодняшний момент.

Можно длительное время рассуждать о статистических подвигах едва ли не самого значимого игрока в современной НБА в минувшем плей-офф, но о серии с "Торонто", которая завершилась победой "Кливленда" со счетом 4-0, красноречивее всего говорят возгласы фанатов на трибунах, которые после перфоманса Джеймса скандировали вместо "Торонто" "Лебронто". К слову, после поражения от "Кэвс" Дуэйн Кейси, которого называют одним из фаворитов в борьбе за звание лучшего тренера года, был отправлен в отставку.

Дальше в финале конференции был "Бостон". Стоит отметить, что финалы конференций в этом году получились такими, что редкий болельщик не пожалеет о том, что по правилам лиги в борьбе за Кубок Ларри О'Брайена не могут сойтись клубы из одной конференции. Пока "Голден Стэйт" выгрызал право на легкую прогулку в финале в серии с победителем "регулярки" "Хьюстоном" (и будущим чемпионам еще повезло, что Джеймс Харден забыл, как попадать трехочковые, а Криса Пола подкосили травмы), "Кливленд" (читай - Леброн) сражался с обескровленным травмами все того же Ирвинга и выменянного перед стартом сезона и сломавшегося в первом же матче (что характерно - против "Кливленда") легкого форварда Гордона Хэйуорда "Бостоном".

The @warriors are #NBAFinals champions! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/XJjsJkNBmS — NBA (@NBA) 9 июня 2018 г.

Но главный тренер "Селтикс" Бред Стивенс известен своей способностью выжимать из состава максимум и "ставить" игру при помощи резервистов. В минувшем плей-офф на фоне травмы Ирвинга "выстрелил" Терри Розье, во многом благодаря которому "Бостону" удалось в полуфинале остановить "Филадельфию", которая практически завершила процесс перестройки команды, а выбранный на драфте НБА прошлого года под общим 3-м номером Джейсон Тэйтум и вовсе показал себя как игрок, который здесь и сейчас готов брать ответственность за игру команды на себя. Молодой форвард завершил свой первый в карьере плей-офф с 351 набранным очком - это лишь на один балл меньше рекорда для новичков, который принадлежит знаменитому центровому "Лейкерс" Кариму Абдул-Джаббару. Примечательно, что до старта плей-офф эксперты не считали Тэйтума фаворитом в борьбе за звание лучшего новичка сезона (предпочтение отдавалось разыгрывающему "Филадельфии" Бену Симмонсу и атакующему защитнику "Юты" Доновану Митчеллу), однако теперь их мнение может измениться.

Но отсутствие лидеров (и присутствие Леброна на противоположной стороне площадки) все же дало о себе знать, и в семиматчевой серии (4-3) "Кливленд" вышел победителем. В параллельно проходящем финале Западной конференции "Голден Стэйт" с таким же счетом выбил "Хьюстон", но следует отметить, что по уровню игры это был баскетбол совершенно иного уровня. У "Кливленда", дважды за нынешний плей-офф игравшего серии из семи матчей, не было ни единого шанса в финале с "Голден Стэйт". И вряд ли у любой другой команды Востока их было бы больше.

Теперь Леброн уйдет?

Скорее всего, да. Он старается выглядеть благородно, отказывается прилюдно обвинять партнеров в неудачной игре клуба (хоть это и очевидно) под аплодисменты журналистов и вытягивает для "Кэвс" матч за матчем, гробя собственное здоровье и тратя драгоценные минуты очередной "второй молодости". И все ради того, чтобы снова сойтись в борьбе за чемпионские перстни с командой, уровень которой с каждым сезоном все ближе к стратосфере. Да, Джеймс в 33 года набирает в плей-офф в среднем по 34 очка, 9,1 подбора и 9 передач при 54% попаданий с игры за 42 минуты (показатели уровня Майкла Джордана в аналогичном возрасте). В 2018 году он обошел Абдул-Джаббара по количеству матчей в плей-офф (238), а также стал рекордсменом по играм с 30 и более очками в плей-офф (110. Предыдущий рекордсмен - Джордан), но какой в этом смысл, если в стартовом составе нет ни одного игрока, готового взять ситуацию в свои руки в те редкие моменты, когда у тебя ничего не выходит?

Со спортивной точки зрения смена клуба выглядит вполне логичным решением сложившихся обстоятельств. Летом 2018 года Джеймс может выйти на рынок свободных агентов, после чего начнется самая настоящая война. Фаворитами в борьбе за форварда "Кливленда" считаются "Лос-Анджелес Лейкерс", "Филадельфия" и "Хьюстон".

При этом сам Джеймс пока не комментирует свое будущее. "Пока не знаю, что будет дальше. Сперва я должен понять, как будет лучше для моей семьи. Сейчас я не готов сказать ничего конкретного", - отметил форвард после поражения от "Голден Стэйт".

Нам же осталось подождать совсем немного. Рынок свободных агентов в НБА перед сезоном-2018/19 откроется 1 июля.