Нурмагомедов заявил, что победит Макгрегора в первом раунде потенциального боя

ТАСС, 10 июня. Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что победит ирландца Конора Макгрегора в первом раунде, если их поединок состоится. Об этом Нурмагомедов рассказал в своем видеоблоге.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил о ведении переговоров по организации боя Нурмагомедов - Макгрегор. Ранее менеджер россиянина Али Абдельазиз рассказал, что Нурмагомедов заинтересован в проведении поединка с канадцем Жоржем Сен- Пьером.

"Бой против Макгрегора - более медийный поединок, на который удастся продать больше платных трансляций, - сказал Нурмагомедов. - Если мы говорим о моем бое против Конора, то там будет так - я опущу его вниз и выиграю в конце первого раунда. Люди говорят, хорошо, но если бой пройдет в стойке, то победит Макгрегор, поскольку все знают, что уровень Хабиба и Конора в борьбе сильно отличается".

"Что говорят про наш бой с Жоржем Сен-Пьером? Говорят, что случиться может все, что угодно", - добавил спортсмен.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26 побед в карьере (16 - досрочно).

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность, так как с 2016 года не провел ни одного боя.