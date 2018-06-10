Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нурмагомедов заявил, что победит Макгрегора в первом раунде потенциального боя

Спорт
10 июня, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил о ведении переговоров по организации боя Нурмагомедов - Макгрегор

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/Frank Franklin

ТАСС, 10 июня. Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что победит ирландца Конора Макгрегора в первом раунде, если их поединок состоится. Об этом Нурмагомедов рассказал в своем видеоблоге.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил о ведении переговоров по организации боя Нурмагомедов - Макгрегор. Ранее менеджер россиянина Али Абдельазиз рассказал, что Нурмагомедов заинтересован в проведении поединка с канадцем Жоржем Сен- Пьером.

"Бой против Макгрегора - более медийный поединок, на который удастся продать больше платных трансляций, - сказал Нурмагомедов. - Если мы говорим о моем бое против Конора, то там будет так - я опущу его вниз и выиграю в конце первого раунда. Люди говорят, хорошо, но если бой пройдет в стойке, то победит Макгрегор, поскольку все знают, что уровень Хабиба и Конора в борьбе сильно отличается".

Смотрите также
Хабиб Нурмагомедов

Путь Хабиба: как Нурмагомедов шел к чемпионскому титулу UFC

"Что говорят про наш бой с Жоржем Сен-Пьером? Говорят, что случиться может все, что угодно", - добавил спортсмен.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26 побед в карьере (16 - досрочно).

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность, так как с 2016 года не провел ни одного боя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии тысячи цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Около 1,7 тыс. человек участвуют в митинге оппозиции в Москве
4
Подросток из РФ впал в кому на курорте в Анталье
5
Лидер социал-демократов ФРГ заявила, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7
6
Советник Трампа заявил, что Трюдо своими комментариями после G7 "нанес США удар в спину"
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости