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Свищев поблагодарил делегатов за единогласное решение продлить его полномочия главы ФКР

Спорт
12 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Глава Федерации керлинга России отметил, что будет делать в своей работе упор на международные связи

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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев поблагодарил делегатов отчетно- выборной конференции организации за единогласное переизбрание его на очередной четырехлетний срок.

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"Я благодарен всем, такое решение говорит о единении ФКР, - сказал он журналистам. - Но отсутствие конкуренции расслабляет, и я буду стараться этого не делать - у нас много амбициозных задач. Я понимаю, где у нас провалы, где есть медали, и где их могло не быть, ведь это спорт, поэтому не буду летать в эйфории", - сказал Свищев.

Глава ФКР отметил, что будет делать в своей работе упор на международные связи. "Только в диалоге и совместной работе с Международной федерацией керлинга, только присутствуя в ее комиссиях, возможно действовать в диалоге. Также очень важно привлечение в Россию крупных и не очень крупных международных соревнований. Ведь на международные соревнования едет одна-две команды, но мы как функционеры должны видеть будущих звезд", - отметил Свищев.

"Нам важно и постсоревновательное наследство, как тот же "Ледяной куб", который появился в Сочи после Олимпиады-2014, или Дудинка, где проходили этапы Мирового тура, где сейчас на постоянной основе существует детская школа. Там раньше даже не знали, что такое керлинг", - подчеркнул президент ФКР.

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