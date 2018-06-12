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Россиянка Галкина получила приглашение в комиссию спортсменов Всемирной федерации керлинга

Спорт
12 июня, 20:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

29-летняя Екатерина Галкина выступала в команде Анны Сидоровой, став двукратной чемпионкой Европы

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Екатерина Галкина

Екатерина Галкина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная чемпионка Европы в составе сборной России Екатерина Галкина получила приглашение в комиссию спортсменов Всемирной федерации керлинга. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

29-летняя Галкина вошла в состав исполкома ФКР на отчетно-выборном конгрессе организации 12 июня, где президентом ФКР на третий олимпийский цикл был избран Свищев.

"Екатерина [Галкина] получила официальное приглашение от Всемирной федерации керлинга представлять Россию в комиссии спортсменов организации, это очень важная позиция, которой у нас никогда не было. В исполкоме ФКР она будет курировать новое подразделение - профессиональную лигу, создаваемую для того, чтобы поднимать уровень внутреннего керлинга России до стандартов национальных команд", - сказал Свищев.

Галкина приостановила спортивную карьеру после сезона-2015/2016. В составе женской сборной России Галкина, выступавшая в команде Анны Сидоровой, дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2014, 2015). Также в активе Галкиной два золота (2006, 2012), серебро (2014) и бронза (2011) чемпионатов Европы по керлингу. Спортсменка трижды принимала участие в Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

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