Россиянка Лешковцева вошла в символическую сборную Кубка мира по баскетболу 3х3

ТАСС, 13 июня. Россиянка Анна Лешковцева включена в символическую сборную Кубка мира по баскетболу 3х3, который завершился на Филиппинах. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Россиянки завоевали на турнире серебряные медали, не сумев защитить чемпионский титул. В финале во вторник сборная России уступила команде Италии (12:16).

Российскую команду на турнире, помимо Лешковцевой, представляли Анастасия Логунова, Людмила Сапова и Александра Столяр. Последняя заняла второе место в конкурсе дальних бросков - она показала такой же результат, что и победительница, но затратила на попытки больше времени.