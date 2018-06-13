Документальный фильм "Лев Яшин №1" презентован в Москве в присутствии президента ФИФА

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Презентация документального фильма "Лев Яшин №1" о легендарном отечественном вратаре прошла в Москве. Мероприятие посетил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Зал Центрального дома Союза кинематографистов, в котором прошел премьерный показ, собрал аншлаг. Перед входом ветераны отечественного футбола и почетные гости расписались на плакатах, мячах и синих динамовских футболках, которые теперь отправятся в музеи. Вышедшую на сцену поприветствовать собравшихся вдову Яшина Валентину Тимофеевну встретили овациями. "Спасибо всей команде, создавшей фильм, и собравшимся за ваши добрые слова, думаю, здесь собрались настоящие поклонники Льва", - сказала она.

Не менее бурно собравшиеся приветствовали Инфантино, который, как оказалось, знает о Яшине с самого детства. "К сожалению, лично я не видел его матчей, но я помню, когда еще мальчишкой общался с отцом, он рассказывал о невероятном вратаре, одетом во все черное, который вытаскивал самые сложные мячи", - поделился швейцарец.

За премьерой наблюдали Никита Симонян, Владимир Пономарев, Юрий Гаврилов, Михаил Гершкович, Николай Толстых, Вячеслав Колосков.

Фильм был снят под покровительством продюсерского центра "Динамо", режиссером стала Светлана Харчевина. Автором сценария выступил Евгений Богатырев, который в 2004 году сам снял документальную ленту о легендарном вратаре. "Мне сильно повезло, что в 1965 году благодаря содействию Константина Ивановича Бескова я впервые попал на тренировку "Динамо", где познакомился с Яшиным, я был потрясен той самоотдачей, с которой он работал. Общались мы и после его футбольной жизни, он был человеком добрым, командным", - рассказал он.

Премьеру фильма, в котором собраны многие неизвестные широкой публике факты о жизни Яшина, зрители стоя встретили овациями.

О Яшине

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы - 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года. Он выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч", на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз.

Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.