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Овечкин сбрил бороду и продаст бритвенный станок на благотворительном аукционе

Спорт
14 июня, 6:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Все средства будут направлены организации, поддерживающей хоккейные команды для детей с ограниченными возможностями

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ТАСС, 14 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин избавился от бороды, которую отращивал на протяжении всего Кубка Стэнли. Бритвенный станок хоккеист продаст на благотворительном аукционе, сообщил он в Twitter.

По традиции многие хоккеисты перестают бриться с началом плей-офф НХЛ. Кубок Стэнли для "Вашингтона" стартовал 13 апреля. 8 июня "Кэпиталз" стали чемпионами, победив в пяти матчах финальной серии "Вегас". Таким образом, Овечкин не брил бороду около двух месяцев.

Российский хоккеист выложил две фотографии - до и после бритья, подписав их словами благодарности спонсору - производителю аксессуаров для бритья Gillette, а также уточнив, что позднее объявит дату благотворительного аукциона для продажи станка. Все деньги будут направлены организации, поддерживающей хоккейные команды для детей с ограниченными возможностями.

Овечкин завоевал свой первый Кубок Стэнли в 13-м сезоне в НХЛ. Он стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

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