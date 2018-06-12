Хоккеисты "Вашингтона" Овечкин и Холтби с Кубком Стэнли посетили шоу Фэллона

ТАСС, 12 июня. Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин и его партнер по команде вратарь Брэйден Холтби вместе с Кубком Стэнли посетили юмористическое шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ("Вечернее шоу Джимми Фэллона"), которое выходит в эфир на американском телеканале NBC.

На прошлой неделе "Вашингтон" впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии "Вегас" со счетом 4-1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Ведущий шоу в начале интервью с Овечкиным и Холтби показал номер свежего журнала Sports Illustraded, на обложке которого изображен российский форвард и Кубок Стэнли. "Это довольно круто, - описал свои ощущения от попадания на обложку издания Овечкин. - Ну, я хорошо выгляжу, почему бы и нет?"

"Ты зверь, парень, это невероятно, - обратился Фэллон к российскому нападающему. - Ты уже 13 лет играешь в НХЛ, чувствуешь облегчение после победы в Кубке Стэнли?" "Ты так много работаешь, чтобы добиться победы. И когда ты, наконец, достигаешь своей цели, то сразу даже не можешь поверить в это", - ответил Овечкин.

Boys looking SO good on set with @jimmyfallon! #StanleyCup on @fallontonight TONIGHT! #ALLCAPS ( Andrew Lipovsky/NBC) Публикация от Washington Capitals (@capitals) 11 Июн 2018 в 6:21 PDT

"Я видел видеозаписи того, как вы просто без остановок отмечаете эту победу, это замечательно, я бы тоже так себя вел на вашем месте. Тем более это не все хорошие новости, ты женился перед началом сезона, а теперь вы с женой ждете ребенка", - продолжил разговор Фэллон. "Да, это прекрасный, прекрасный год для меня", - прокомментировал слова ведущего шоу Овечкин.

Затем Фэллон предложил выпить из Кубка Стэнли, который Овечкин и Холтби принесли на шоу, и пригласил в студию американского жокея Майка Смита, который стал обладателем Тройной короны (победа на трех самых крупных скачках США). Все четверо стали пить из кубка с помощью соломинок. "Это слишком долго, я думаю вы знаете, что надо делать", - обратился Фэллон к хоккеистам, после чего игроки "Вашингтона" подняли ведущего и держали его вниз головой, пока он пил из кубка. Таким образом Фэллон и гости его шоу подшутили над Овечкиным, который подобным способом отмечал победу.