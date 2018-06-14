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Макгрегор может признать себя в суде виновным в нападении на автобус с бойцами UFC

Спорт
14 июня, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Судья Реймонд Родригес назначил следующее заседание по данному делу на 26 июля

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ТАСС, 14 июня. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор изучает целесообразность признания себя виновным в хулиганском нападении в апреле на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер по итогам краткой явки бойца на заседание суда нью-йоркского района Бруклин.

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По данным агентства, Макгрегор выразил сожаление в связи со случившимся. "Я сожалею о своих действиях, которые привели меня сюда [на скамью подсудимых]", - заявил Макгрегор. "Я осознаю тяжесть случившегося и надеюсь на скорое урегулирование [претензий]", - добавил он.

Судья Реймонд Родригес назначил следующее заседание по данному делу на 26 июля.

4 апреля Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223 в Нью-Йорке. В автобусе находился претендент на титул в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивал стекло в автобусе переносной тележкой на колесах. Бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогли принять участие в турнире.

В отношении ирландца выдвинуты обвинения в хулиганстве, сопровождавшемся нападением, и нанесении ущерба собственности. Обвинения по двум пунктам - в нападении и хулиганстве - выдвинуты также в отношении сопровождавшего Макгрегора ирландского бойца Сиана Коули.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

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