Рафаэль Надаль даст старт гоночному марафону "24 часа Ле-Мана"

ЛЕ-МАН /Франция/, 16 июня. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который на прошлой неделе в 11-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции, даст старт знаменитой суточной гонке "24 часа Ле-Мана". Марафон начнется в 16:00 мск.

Президент Западного автомобильного клуба Франции, организующего марафон, Пьер Фийон рад приветствовать Надаля в Ле-Мане. "Его аура только повысит статус международной репутации гонки", - сказал он.

В главном классе - LMP1 - примут участие два экипажа российской команды SMP Racing, которые выступают на отечественных прототипах BR1, - в экипаже под номером 11 поедут Михаил Алешин, Виталий Петров и чемпион "Формулы-1" британец Дженсон Баттон, а прототипом под номером 17 будут управлять молодые российские пилоты Егор Оруджев, Матевос Исаакян и опытный француз Стефан Сарразан.

Третий экипаж SMP Racing выступит в классе LMP2, в прототипе под номером 35 поедут Виктор Шайтар, француз Норман Нато и британец Харрисон Ньюи.

Главными же фаворитами гонки будут два экипажа "Тойоты", в одном из которых поедет действующий пилот "Формулы-1", двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо, пытающийся осуществить свою мечту - завоевать "Тройную корону" автоспорта: выиграть Гран-при Монако "Формулы-1", "Инди 500" серии Indycar и "24 часа Ле-Мана". В гонку его экипаж уйдет с первого места, и, если не подведет надежность и не случится ничего не предвиденного, то у испанца есть отличные шансы сделать еще один шаг к мечте.

Задел на победу

Экипажи SMP Racing стартуют в гонке с четвертой и седьмой позиций. "Квалификация прошла успешно, - сказал журналистам Алешин. - У нас хороший потенциал, но гонка определит сильнейшего".

По его словам, первостепенное значение в суточном марафоне имеют скорость, работа на пит-стопах, отсутствие ошибок, технических неполадок, и везение. "Рассчитываем на призовое место", - заключил он. "Цель - победить", - добавил Баттон.

"Любому из нас будет очень сложно навязать борьбу экипажам "Тойоты". Может быть, они сами проиграют гонку. Это Ле-Ман, и никогда не знаешь, как будут развиваться события. Мы готовы к борьбе, так что гонка получится интересной", - отметил британец.

"С нетерпением жду выступления в составе команды в SMP Racing. Экипаж сильный и составит достойную конкуренцию соперникам в гонке на выносливость", - подчеркнул чемпион "Формулы-1".

О гонке

Легендарный марафон "24 часа Ле-Мана" в этом году пройдет в 86-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда "Порше", побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует "Ауди" с 13 победами и "Феррари" с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс спортпрототипов LMP1. Здесь команды могут экспериментировать с гибридными технологиями двигателестроения, чем и занимается единственная заводская команда - "Тойота".

Класс прототипов LMP2 отличается, в первую очередь, ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки команд-участников. В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров - "Феррари", "Шевроле", "Порше" и "Астон Мартин".

В зачет GTE-Am допускаются участники на чуть более старой технике, нежели GTE-Pro. В этом классе, кроме профессиональных гонщиков, выступают и любители.