Клуб НХЛ "Сент-Луис" провел переговоры с агентом Ковальчука

ТАСС, 16 июня. Представители клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" общались с агентом российского нападающего Ильи Ковальчука по поводу возможного перехода. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг, слова которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Ранее стало известно, что Ковальчук ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, среди которых "Лос-Анджелес" и "Сан-Хосе".

"Перед нами всегда стоит цель улучшить команду, - сказал Армстронг. - Ковальчуку 35 лет, а с игроками такого возраста риск есть всегда, он может быть Яромиром Ягром и пойти на спад только в 41, а может вернуться в лигу и ничего не показать. Уверенным быть нельзя, и все же его персона интригует, на международной арене он выглядел доминирующе, а когда уехал из НХЛ, был очень хорош. Его визит к нам пока даже не запланирован, но мы поговорили с его агентом и попросили рассмотреть наш вариант".

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля он будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, став неограниченно свободным агентом, и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с "Нью-Джерси", которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.

Ковальчук играл в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за "Атланту" (2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). Ковальчук является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2015, 2017), а также олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2008, 2009) в составе сборной России.