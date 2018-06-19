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Победившая в гонке "24 часа Ле-Мана" российская команда G-Drive Racing дисквалифицирована

Спорт
19 июня, 0:31 дата обновления: 19 июня, 0:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

После окончания гонки технические делегаты выявили, что в конструкции заправочной машины произошли изменения, позволившие быстрее подавать топливо в бак

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Машина российской команды G-Drive Racing

Машина российской команды G-Drive Racing

© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE

ТАСС, 19 июня. Российская команда G-Drive Racing в составе Романа Русинова, французов Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы, одержавшая победу в гонке "24 часа Ле-Мана" в классе LMP2, дисквалифицирована из-за нарушения регламента. Об этом сообщает портал Crash.

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В воскресенье во Франции завершилась гонка "24 часа Ле-Мана". Экипаж G-Drive Racing впервые стал победителем гонки в классе LMP2.

После окончания гонки технические делегаты выявили, что в конструкции заправочной машины произошли изменения, позволившие быстрее подавать топливо в бак. В ограничитель потока был вставлен дополнительный механизм, который изначально не входил в чертеж. В связи с этим изменился размер поверхности ограничителя, что привело к нарушению регламента.

В понедельник прошли слушания, на которых представители G-Drive Racing пытались доказать, что ограничитель строго соответствовал чертежу. К тому же в правилах, согласно которым запрещено добавлять дополнительные механизмы, не было никаких подробностей. Несмотря на аргументы представителей G-Drive Racing, команда была дисквалифицирована.

Таким образом, победу в гонке "24 часа Ле-Мана" в классе LMP2 одержал экипаж Signatech Alpine Matmut в составе французов Пьерра Тирье и Николя Лапьерра, бразильца Андре Неграо. На второе место переместился экипаж GRAFF-SO24 под управлением французов Венсана Капиллье и Тристана Гомменди, швейцарца Джонатана Хирши. Третьей стала United Autosports в составе Хуана Пабло Монтойи, Уго де Саделеера и Уилла Оуэна.

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