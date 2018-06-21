Нападающий "Нью-Джерси" Холл признан лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 21 июня. Канадский нападающий "Нью-Джерси" Тэйлор Холл получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата ("Харт Трофи") сезона-2017/18 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Торжественная церемония закрытия сезона проходит в Лас-Вегасе.

Помимо Холла на награду претендовали словенский форвард "Лос-Анджелеса" Анже Копитар и канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон.

26-летний Холл помог "Нью-Джерси" впервые с 2012 года выйти в плей-офф. В этом сезоне канадец установил личные рекорды по голам (39) и очкам (93), занял шестое место в бомбардирском списке лиги и стал лучшим по результативности в своей команде. Кроме того, второй по результативности игрок "Нью-Джерси", швейцарец Нико Хишир, набрал на 41 очко меньше Холла - это самая большая разница между первым и вторым бомбардирами команды с 2008 года, когда форвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал на 43 очка больше одноклубника Никласа Бекстрема. Также в активе Холла серия из 26 матчей с набранными очками, за которую он забросил 18 шайб и сделал 20 результативных передач.

В активе Холла семь победных шайб в прошедшем сезоне, включая три, заброшенные в овертаймах. Он стал первым хоккеистом "Нью-Джерси", завоевавшим "Харт Трофи".

MVP!@hallsy09 wins the Hart Trophy! #NHLAwards pic.twitter.com/b09VkM3Na3 — NHL (@NHL) 21 июня 2018 г.

"Харт Трофи" был учрежден в 1924 году и назван в честь канадского доктора Дэвида Харта - отца бывшего генерального менеджера и тренера "Монреаль Канадиенс" Сесила Харта. Победитель в номинации определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов Северной Америки.

Из россиян самыми ценными игроками регулярных чемпионатов становились Сергей Федоров (сезон-1993/94, "Детройт"), Александр Овечкин (2007/08, 2008/09, 2012/13, "Вашингтон") и Евгений Малкин (2011/12, "Питтсбург"). Рекордсменом по количеству выигранных трофеев является канадец Уэйн Гретцки (9). В прошлом году на приз был номинирован российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский, но обладателем награды стал форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.