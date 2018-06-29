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СМИ: "Ювентус" отказался от покупки футболиста ЦСКА Головина

Спорт
29 июня, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Армейцы не намерены расставаться с полузащитником меньше чем за €30 млн, "Ювентус" был готов заплатить лишь €20 млн

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Александр Головин

Александр Головин

©  Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Итальянский "Ювентус" прекратил переговоры с московским ЦСКА по переходу полузащитника сборной России по футболу Александра Головина. Об этом сообщает портал Goal.

По информации интернет-ресурса, "Ювентус" предложил за полузащитника €20 млн и 10% суммы от возможной последующей продажи, однако ЦСКА настаивал на сумме в €30 млн плюс проценты от продажи. Изначально "Ювентус" предлагал за 22-летнего Головина €17 млн.

Отмечается, что теперь основным претендентом на Головина является "Челси". Английский клуб предложил за полузащитника €23 млн.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В прошедшем сезоне полузащитник провел 43 матча, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. Он дебютировал за национальную команду в 2015 году, в составе которой провел 21 игру, отметившись тремя голами, в двух матчах чемпионата мира - 2018 он отметился голом и двумя передачами.

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Головин заявил, что не думает о переходе в другой клуб во время ЧМ-2018

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