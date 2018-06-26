Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ЦСКА отклонил улучшенное предложение "Ювентуса" по Головину в размере €19 млн

Спорт
26 июня, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Итальянский клуб также готов выплатить 10% от суммы возможного последующего трансфера

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Головин

Александр Головин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА отклонил новое предложение итальянского "Ювентуса" по покупке полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

"Ювентус" увеличил предложенную сумму с €17 млн до €19 млн, также итальянский клуб готов выплатить бонус и 10% от суммы возможного последующего трансфера. ЦСКА отклонил это предложение, повысив цену на игрока с €25 млн до €30 млн.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны "Челси", "Арсенала", "Монако" и "Барселоны".

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В прошедшем сезоне полузащитник провел 43 матча, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. Он дебютировал за национальную команду в 2015 году, в составе которой провел 21 игру, отметившись тремя голами, в двух матчах чемпионата мира - 2018 он отметился голом и двумя передачами.

Смотрите также

СМИ: ЦСКА отклонил первое предложение "Ювентуса" по Головину на €17 млн

Головин заявил, что не думает о переходе в другой клуб во время ЧМ-2018

Матюиди: российский футболист Головин способен заиграть в итальянском "Ювентусе"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как выбрать вкусный хлеб
2
"Ъ": Кадыров предложил построить высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Турчак назвал санкции против единороссов подготовкой к избирательной кампании Порошенко
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
7
Глава минфина Франции: Трамп предоставляет Европе исторический шанс стать сильнее
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости