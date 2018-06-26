СМИ: ЦСКА отклонил улучшенное предложение "Ювентуса" по Головину в размере €19 млн

ТАСС, 26 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА отклонил новое предложение итальянского "Ювентуса" по покупке полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

"Ювентус" увеличил предложенную сумму с €17 млн до €19 млн, также итальянский клуб готов выплатить бонус и 10% от суммы возможного последующего трансфера. ЦСКА отклонил это предложение, повысив цену на игрока с €25 млн до €30 млн.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны "Челси", "Арсенала", "Монако" и "Барселоны".

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В прошедшем сезоне полузащитник провел 43 матча, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. Он дебютировал за национальную команду в 2015 году, в составе которой провел 21 игру, отметившись тремя голами, в двух матчах чемпионата мира - 2018 он отметился голом и двумя передачами.