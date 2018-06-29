Шарапова сыграет с россиянкой Дьяченко в матче первого круга Уимблдона

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова встретится с россиянкой Виталией Дьяченко в матче первого круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд - £34 млн). Жеребьевка состоялась в Лондоне.

Шарапова выигрывала Уимблдон в 2004 году. Россиянка является обладательницей карьерного Большого шлема. В 2006 году она стала победительницей Открытого чемпионата США, в 2008 году - Открытого чемпионата Австралии, в 2012 и 2014 году - Открытого чемпионата Франции. Для Шараповой Уимблдон станет первым турниром на травяном покрытии в этом сезоне.

Уимблдон пройдет с 2 по 15 июля.