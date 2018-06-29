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Семь игроков "Локомотива" вошли в список 33 лучших футболистов России прошедшего сезона

Спорт
29 июня, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Список ежегодно составляется и утверждается исполкомом РФС по итогам чемпионата России

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Семь игроков чемпиона страны московского "Локомотива" вошли в список 33 лучших футболистов России в прошедшем сезоне. Список был утвержден на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), передает с места событий корреспондент ТАСС.

Список ежегодно составляется и утверждается исполкомом РФС по итогам чемпионата России. Он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по игровым позициям.

Полностью список выглядит следующим образом:

  • вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит");
  • правые защитники - Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников ("Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив");
  • правые центральные защитники - Соломон Кверквелия ("Локомотив"), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович ("Зенит");
  • левые центральные защитники - Андреас Гранквист ("Краснодар"), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"),
  • левые защитники - Доменико Кришито ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Дмитрий Комбаров ("Спартак");
  • опорные полузащитники - Игорь Денисов ("Локомотив"), Фернандо ("Спартак"), Понтус Вернблум (ЦСКА);
  • правые полузащитники - Алексей Миранчук ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит");
  • центральные полузащитники - Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар");
  • левые полузащитники - Мануэл Фернандеш ("Локомотив"), Квинси Промес ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит");
  • правые нападающие - Александр Кокорин ("Зенит"), Артем Дзюба ("Зенит"/"Арсенал"), Федор Чалов (ЦСКА);
  • левые нападающие - Федор Смолов ("Краснодар"), Луис Адриано ("Спартак"), Джефферсон Фарфан ("Локомотив").

Игнашевич обновил рекорд по количеству включений в список - 16 раз. В 13-й раз в число номинантов попали Акинфеев и Березуцкий, в 11-й - Жирков. Впервые попали в список лучших Лунев, Игнатьев, Кверквелия, Кузяев, Газинский, Фернандеш, Чалов, Адриано и Фарфан.

Дзюба, который включен в список в пятый раз, установил своеобразный рекорд: он попадал в него, играя за пять разных клубов - "Спартак", "Томь" (2010), "Ростов" (2013/14), "Зенит" (2015/16, 2016/17, 2017/18) и теперь тульский "Арсенал". Чаще всех в списке был представлен ЦСКА (164 игрока), далее расположились "Спартак" (153) и "Локомотив" (142). ЦСКА - единственный клуб, имеющий представителя во всех списках (с 1992 года).

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