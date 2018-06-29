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"Локомотив" признан лучшей командой сезона в России, Семин - лучшим тренером

Спорт
29 июня, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

"Локомотив" под руководством Семина за тур до конца чемпионата России обеспечил себе первое место, завоевав первое с 2004 года чемпионство

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский "Локомотив" признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшей командой сезона-2017/18, Юрий Семин - лучшим тренером. Об этом стало известно по итогам заседания исполкома РФС.

Чемпионат России завершился 13 мая. "Локомотив" под руководством Семина за тур до конца обеспечил себе первое место, завоевав первое с 2004 года чемпионство.

Под руководством Семина "Локомотив" трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2018), четырежды выигрывал серебряные медали (1995, 1999, 2000, 2001) и дважды - бронзовые (1994, 1998). Также команда с ним во главе пять раз становилась обладателем Кубка России (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17) и два раза - победителем Суперкубка страны (2003, 2005).

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Год назад лучшим клубом был назван чемпион сезона-2016/17 "Спартак", лучшим тренером - наставник столичной команды Массимо Каррера.

Владислав Безбородов второй сезон подряд признан лучшим арбитром. В сезоне-2017/18 он отработал на 20 матчах чемпионата России и одном матче Футбольной национальной лиги, в сумме показав 64 желтых и 3 красные карточки. Кроме того, 45-летний арбитр отработал на четырех матчах Лиги Европы, где показал 14 желтых карточек.

Сезон-2018/19 откроется 27 июля матчем за Суперкубок, в котором сыграют московские "Локомотив" и ЦСКА.

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