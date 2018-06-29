Дворкович объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента FIDE

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ), председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Аркадий Дворкович объявил о подаче заявки для участия в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом бывший вице-премьер сообщил на пресс-конференции в Москве.

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия).

"Я уже некоторое время назад говорил о планах выдвинуться на пост президента FIDE и сегодня официально подтверждаю это, документы будут направлены до 3 июля, - сказал Дворкович. - Была запрошена поддержка РШФ и других федераций, я благодарен своим коллегам, которые практически единодушно поддержали мою кандидатуру. На протяжении предыдущих нескольких лет я активно принимал участие в шахматной жизни, возглавлял РШФ (в период с 2010 по 2014 год Дворкович занимал пост председателя наблюдательного совета РШФ, в то время у организации не было президента), это был огромный опыт, я благодарен коллегам, которые продолжают развивать шахматы в России".

Также Дворкович заявил, что главной задачей для него в случае избрания станет популяризация шахмат. "Цель - не победа в выборах, цель - развивать шахматы, - сказал он. - Нынешний глава FIDE Кирсан Илюмжинов проделал огромную работу для популяризации шахмат в мире. Считаю, что шахматы заслуживают дальнейшего развития".

27 июня кандидатуру Дворковича поддержал наблюдательный совет РШФ. На заседании совета за него было отдано 22 голоса, за действующего главу FIDE Илюмжинова - два. Также о решении участвовать в выборах ранее объявлял вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос.

В апреле нынешнего года президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что на него распространяются санкции Министерства финансов США, что затрудняет деятельность организации в части исполнения финансовых обязательств. Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 года.