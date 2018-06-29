Россиянин Зарецкий прошел квалификацию для участия в кругосветной регате Golden Globe Race

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россиянин Игорь Зарецкий прошел квалификацию для участия в кругосветной парусной регате Golden Globe Race. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, который оказался в распоряжении ТАСС.

Инспекторы гоночного комитета проверили яхты большинства участников и опечатали GPS приемники и аварийные сумки с современными средствами связи и навигации. По условиям гонки, участникам разрешено использовать только традиционные средства навигации - секстан, механический хронометр, магнитный компас и бумажные карты. Каждому, кто прошел инспекцию, вручена так называемая зеленая карта, это означает, что яхта и оборудование соответствуют требованиям регламента, и с этого момента вплоть до финиша никто, кроме специально уполномоченных представителей оргкомитета, не может проносить на борт ничего из технологий ХХI века.

В настоящий момент к гонке допущены еще не все участники. Зарецкий успешно прошел квалификацию и готовится выйти на старт гонки, который будет дан 1 июля. По правилам, гонщики, которые не смогут пройти техническую инспекцию к 30 июня, не будут допущены к старту в срок. Тем, кто не пройдет квалификацию, должны будут исправить недочеты к 7 июля, когда стартовая линия закроется окончательно.

В первый соревновательный день участников гонки будут сопровождать яхты Shaili сэра Робина Нокса-Джонстона и Joshua Бернара Муатесье, которые были соперниками и лидерами гонки Golden Globe Race 1968-69 годов. 1 июля они выйдут из французского портового города Ле Сабль д’Олон, чтобы организовать стартовую линию яхтсменов из 13 стран, которым предстоит без остановки, посторонней помощи и современной электроники пройти 30 тыс. миль вокруг света.

Финиш кругосветной регаты запланирован на 22 апреля 2019 года.

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968-69 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тыс. фунтов стерлингов: 5 тыс. предназначались первому финишировавшему, еще 5 тыс. - тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тыс. получил Нокс-Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца. Суммарный призовой фонд 50-й регаты составит 75 тыс. фунтов, кроме того, известно, что финишировавшим 22 апреля 2019 года до 15:25 (время и день финиша Нокс-Джонстона) яхтсменам вернут вступительный взнос. Также организаторы обещают им специальные призы.