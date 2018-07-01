Меньков стал победителем Мемориала Знаменских в прыжках в длину

ТАСС, 1 июля. Александр Меньков выиграл соревнования по прыжкам в длину на Мемориале Знаменских, который проходил в подмосковном Жуковском.

Меньков показал результат 8,41 метра. Второе место занял Павел Шалин (7,95), третье - Александр Петров (7,87). Меньков показал лучший результат сезона в России.

Женские соревнования в прыжках в длину выиграла Елена Соколова (6,70), второй стала Валентина Косолапова (6,15), третьей - Марина Бучельникова (5,72).

Мемориал Знаменских является этапом летнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). С 11 по 12 июля в Жуковском пройдет Кубок России по легкой атлетике.