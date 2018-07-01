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Меньков стал победителем Мемориала Знаменских в прыжках в длину

Спорт
1 июля, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Меньков показал результат 8,41 метра

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Александр Меньков

Александр Меньков

© EPA/GEORG HOCHMUTH

ТАСС, 1 июля. Александр Меньков выиграл соревнования по прыжкам в длину на Мемориале Знаменских, который проходил в подмосковном Жуковском.

Меньков показал результат 8,41 метра. Второе место занял Павел Шалин (7,95), третье - Александр Петров (7,87). Меньков показал лучший результат сезона в России.

Женские соревнования в прыжках в длину выиграла Елена Соколова (6,70), второй стала Валентина Косолапова (6,15), третьей - Марина Бучельникова (5,72).

Мемориал Знаменских является этапом летнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). С 11 по 12 июля в Жуковском пройдет Кубок России по легкой атлетике.

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