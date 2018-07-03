Стеблин: бывший глава Федерации хоккея СССР Кравченко пытался наладить отношения с НХЛ

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший глава Гостелерадио СССР и бывший генеральный директор ТАСС Леонид Кравченко в бытность председателем Федерации хоккея СССР проводил работу по налаживанию отношений с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) в условиях отъезда ведущих советских игроков за океан. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Федерации хоккея России, бывший член исполкома Федерации хоккея СССР Александр Стеблин.

Журналист, бывший глава Гостелерадио СССР и ТАСС Леонид Кравченко скончался в понедельник на 81-м году жизни. Он возглавлял отечественную федерацию хоккея с 1989 по 1991 год, ТАСС - в 1988-1990 годах, Гостелерадио - в 1990-1991 годах.

"Это был очень культурный и высокоинтеллектуальный человек. В Федерации хоккея СССР к нему все относились с уважением, поскольку он был настоящим лидером благодаря своей человечности, подготовке и профессионализму, - сказал Стеблин. - Он пытался найти возможности подписания некоего соглашения между нашей федерацией и НХЛ о взаимоотношениях и сотрудничестве. Вопрос о компенсациях за отъезд игроков ставился, но к нему еще не подходили".

В конце 1980-х годов из СССР в НХЛ начали уезжать ведущие советские хоккеисты, среди которых были Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Сергей Макаров, а также попросивший политического убежища в США Александр Могильный.

"Были с его стороны контакты с президентом ИИХФ. Тогда еще никто не знал, как действовать, так как в ситуации с отъездом игроков все происходило хаотично, и реальных юридических рычагов на то, чтобы повлиять на их уход, не было. Не было такой юридической подготовки. Из федерации он ушел, поскольку ситуация, как вы понимаете, была тогда непростой, тем более он совмещал эту работу с должностями в Гостелерадио и ТАСС", - добавил он.