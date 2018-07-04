Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матюиди: трансфер Криштиану Роналду стал бы для "Ювентуса" гениальным

Спорт
4 июля, 12:12 UTC+3 ИСТРА область/ 4, июля. /ТАСС

Во вторник итальянские СМИ сообщили, что "Реал" готов продать Криштиану Роналду в туринский клуб

Поделиться
Материал из 1 страницы
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© Станислав Красильников/ТАСС

ИСТРА /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Трансфер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" стал бы гениальным. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник сборной Франции и "Ювентуса" Блез Матюиди.

Во вторник итальянские СМИ сообщили, что "Реал" готов продать Криштиану Роналду в туринский клуб.

"Будет превосходно иметь в "Ювентусе" такого большого игрока, как Криштиану Роналду. Но еще ничего не объявлено, и я не хочу врать. Но это было бы гениально", - прокомментировал возможный переход Матюиди.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года и с тех пор помог клубу четыре раза одержать победу в Лиге чемпионов.

Смотрите также

СМИ: футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в приобретении Криштиану Роналду

Роналду заявил, что организация чемпионата мира по футболу в России его приятно удивила

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
"Натали Турс" может аннулировать предзаказанные туры из-за разногласий с партнерами
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками
5
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
6
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости