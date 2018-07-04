Матюиди: трансфер Криштиану Роналду стал бы для "Ювентуса" гениальным

ИСТРА /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Трансфер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" стал бы гениальным. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник сборной Франции и "Ювентуса" Блез Матюиди.

Во вторник итальянские СМИ сообщили, что "Реал" готов продать Криштиану Роналду в туринский клуб.

"Будет превосходно иметь в "Ювентусе" такого большого игрока, как Криштиану Роналду. Но еще ничего не объявлено, и я не хочу врать. Но это было бы гениально", - прокомментировал возможный переход Матюиди.

Роналду выступает за "Реал" с 2009 года и с тех пор помог клубу четыре раза одержать победу в Лиге чемпионов.