Тарпищев: Шарапова покинула Уимблдон уже в первом круге из-за нехватки адаптации

ЛОНДОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова покинула Уимблдонский турнир уже в первом круге из-за нехватки адаптации после грунтового сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Шарапова во вторник проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона - 7:6 (6:3), 6:7 (3:7), 4:6.

"Шараповой не хватило адаптации после грунта, - сказал Тарпищев. - Дьяченко звезд с неба не ловит, а тут у нее наступил звездный час".

"Впрочем, Мария может винить только себя - она сама упустила победу. Собственный брак лишил ее выхода в следующий круг. Но это, повторюсь, проблема адаптации", - добавил глава ФТР.

Шарапова - единственная россиянка, выигравшая Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде. В 2004 году она победила в решающем матче американку Серену Уильямс со счетом 6:1, 6:4.

"Вообще все наши оставшиеся на Уимблдоне представители - не травяные игроки. Больших успехов ожидать не стоит. Хотя многие ребята молодцы - порадовали на старте Уимблдонского турнира, прошли сложных соперников", - отметил Тарпищев.

В мужской части турнира в среду Евгений Медведев одержал победу над испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом, а Карен Хачанов во вторник победил испанца Давида Феррера и вышел во второй круг.