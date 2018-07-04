Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тарпищев: Шарапова покинула Уимблдон уже в первом круге из-за нехватки адаптации

Спорт
4 июля, 17:23 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Россиянка во вторник проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© AP/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова покинула Уимблдонский турнир уже в первом круге из-за нехватки адаптации после грунтового сезона. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Шарапова во вторник проиграла соотечественнице Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона - 7:6 (6:3), 6:7 (3:7), 4:6.

Смотрите также

Шарапова заявила, что не реализовала свое преимущество в матче Уимблдона с Дьяченко

Мария Шарапова не смогла выйти во второй круг Уимблдона

"Шараповой не хватило адаптации после грунта, - сказал Тарпищев. - Дьяченко звезд с неба не ловит, а тут у нее наступил звездный час".

"Впрочем, Мария может винить только себя - она сама упустила победу. Собственный брак лишил ее выхода в следующий круг. Но это, повторюсь, проблема адаптации", - добавил глава ФТР.

Шарапова - единственная россиянка, выигравшая Уимблдонский турнир в женском одиночном разряде. В 2004 году она победила в решающем матче американку Серену Уильямс со счетом 6:1, 6:4.

"Вообще все наши оставшиеся на Уимблдоне представители - не травяные игроки. Больших успехов ожидать не стоит. Хотя многие ребята молодцы - порадовали на старте Уимблдонского турнира, прошли сложных соперников", - отметил Тарпищев.

В мужской части турнира в среду Евгений Медведев одержал победу над испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом, а Карен Хачанов во вторник победил испанца Давида Феррера и вышел во второй круг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого вице-премьера Дагестана
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
4
Группа компаний "Натали Турс". Досье
5
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
6
Чемпионы ЕГЭ-2018 дали свои советы по сдаче экзаменов
7
Глава Ростуризма назвал причины приостановки работы туристических компаний
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости