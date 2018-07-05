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Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона

Спорт
5 июля, 18:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, июля. /ТАСС

В матче второго круга россиянка обыграла американку Софию Кенин со счетом 6:4, 6:1

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Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Виталия Дьяченко победила американку Софию Кенин в матче второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки. В первом круге Дьяченко обыграла Марию Шарапову. В третьем сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко, посеянной под 12-м номером, и бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Уимблдон завершится 15 июля.

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