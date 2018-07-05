Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Виталия Дьяченко победила американку Софию Кенин в матче второго круга Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки. В первом круге Дьяченко обыграла Марию Шарапову. В третьем сыграет с победительницей матча между латвийкой Еленой Остапенко, посеянной под 12-м номером, и бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Уимблдон завершится 15 июля.