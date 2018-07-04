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Макарова победила вторую ракетку мира Возняцки во втором круге Уимблдона

Спорт
4 июля, 19:42 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу 30-летней россиянки

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Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© AP/Ben Curtis

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова обыграла датчанку Каролин Возняцки, которая занимает вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), во втором круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), проходящего на травяных кортах в Лондоне.

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Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу 30-летней россиянки. Датская теннисистка была посеяна на турнире под вторым номером. Соперницы в девятый раз сыграли друг с другом: две победы на счету россиянки, семь раз успех праздновала Возняцки.

В третьем круге российская теннисистка встретится с чешкой Луцией Шафаржовой, которая обыграла Агнешку Радваньскую из Польши, посеянную на турнире под 32-м номером. Лучшим результатом Макаровой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2014 году.

Уимблдон завершится 15 июля.

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