Российский теннисист Медведев вышел в третий круг Уимблдона

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом в втором круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась победой 22-летнего россиянина со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Ранее соперники не встречались между собой на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем круге россиянин встретится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) - Райан Харрисон (США). В рейтинге ATP теннисист располагается на 67-м месте.

Медведев второй раз играет в основной сетке Уимблдонского турнира. В прошлом году он остановился на стадии второго круга, где в пяти сетах проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу.