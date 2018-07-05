Легкоатлет Шубенков назвал текущий сезон лучшим в своей карьере

ТАСС, 5 июля. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 м с барьерами, назвал текущий сезон лучшим в своей карьере. Слова Шубенкова приводит пресс-служба "Бриллиантовой лиги".

В четверг Шубенков выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, показав результат 12,95 секунды.

"Для этого мы тренируемся, я очень взволнован, - сказал Шубенков. - Я уже три раза в этом сезоне выбегал из 13 секунд, что делает этот сезон лучшим в моей карьере. Я считаю, что достиг определенного уровня, и сделаю все возможное, чтобы улучшить его. 2016-й был тяжелым годом, потому что у нас было немного возможностей соревноваться, но теперь возможность бороться с сильнейшими помогает мне улучшить мой уровень".

Шубенков - единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).