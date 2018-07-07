Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в фан-зоне ЧМ по футболу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин представил Кубок Стэнли болельщикам в столичной фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах. Несколько тысяч болельщиков выстроились в очередь, чтобы посмотреть на трофей, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ovechkin @ovi8 brings Stanley Cup to Moscow!#NHL #CAP pic.twitter.com/J1jMSjBLFB — Andrey Kartashov (@LeDr0n) 7 июля 2018 г.

После приезда Овечкин в сопровождении охранников под скандирования "Ови, Ови" пронес кубок к специально оборудованной сцене и выставил трофей на фоне борда со своим именем, фамилией и автографом. Болельщики по одному подходят к Кубку, дотрагиваются до него, а потом здороваются с игроком.

Главный трофей НХЛ по итогам прошедшего сезона завоевал "Вашингтон", в составе которого выступают три россиянина: защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. По инициативе Овечкина Кубок Стэнли был привезен в Москву. В фан-зоне трофей пробудет до 16:00 мск, после чего отправится на учебно-тренировочную базу московского "Динамо" в Новогорске. Там Кубок будет выставлен также на обозрение для болельщиков, а также учащихся хоккейной школы "Динамо", воспитанником которой является Овечкин.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года и впервые за свою карьеру в НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли. Также он был признан самым ценным игроком плей-офф, стал лучшим снайпером плей-офф (15 шайб) и регулярного сезона лиги (49).

В последний раз Кубок Стэнли в Москве был в прошлом году, когда его привозили ставшие обладателями трофея нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар. Трофей был выставлен для обозрения в Музее хоккея в "Парке легенд". Впервые же Кубок посетил в Москву в августе 1997 года после победы "Детройта" - в столицу трофей привезли защитник Вячеслав Фетисов и нападающий Игорь Ларионов, к которым уже в Москве присоединился их партнер Вячеслав Козлов. Кубок побывал в том числе на Красной площади, где с ним были сделаны фотографии, в частности, на фоне храма Василия Блаженного.

Каждый обладатель Кубка Стэнли имеет право провести с ним целый день, и традиционно хоккеисты привозят его в родные города, чтобы показать друзьям, родным, болельщикам. В России за 20 лет трофей, кроме Москвы, также побывал в Воскресенске, Архангельске, Тольятти, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске и Омске. Уже известно, что в этом году Кубок, помимо Москвы, будет выставлен 15 августа в челябинском Ледовом дворце "Трактор" имени Валерия Белоусова, где до отъезда в НХЛ выступал Кузнецов. Также трофей должен побывать и на родине Орлова в Новокузнецке.