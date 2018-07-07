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Овечкин порадовал сотни юных хоккеистов, представив Кубок Стэнли на базе "Динамо"

Спорт
7 июля, 20:44 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 7, июля. /ТАСС

В первой половине дня трофей был выставлен в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах

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Александр Овечкин во время представления Кубка Стэнли на базе "Новогорск-Динамо"

Александр Овечкин во время представления Кубка Стэнли на базе "Новогорск-Динамо"

© Владимир Гердо/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 7 июля. /ТАСС/. Российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин предоставил возможность воспитанникам детско-юношеских хоккейных школ и болельщикам сфотографироваться с Кубком Стэнли на базе "Динамо".

В июне Овечкин впервые в карьере стал обладателем Кубка Стэнли. В субботу по его инициативе трофей был привезен в Москву. В первой половине дня он был выставлен на обозрение в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, где с ним мог сфотографироваться любой желающий. После этого Кубок Стэнли отвезли на базу "Динамо", воспитанником которого является Овечкин.

Люди начали собираться возле базы хоккейного клуба "Динамо" в Новогорске за полтора часа до запланированного прибытия Кубка Стэнли. Основную часть посетителей составили воспитанники СДЮШОР "Динамо" и других московских школ. Юные хоккеисты приехали также из Ярославля и Тулы. Большая часть ребят и болельщиков были одеты в динамовские цвета.

"Овечкин - лучший хоккеист мира. Думаю, что он выиграет Кубок Стэнли еще раз. Я хочу сегодня сфотографироваться с ним, а когда вырасту, тоже выиграть Кубок Стэнли", - рассказал десятилетний воспитанник СДЮШОР Максим.

Овечкин осчастливил детей

Овечкин вынес Кубок Стэнли раньше запланированного, а после этого к нему с приветственными словами обратились заместитель председателя ВФСО "Динамо" Сергей Федоров, генеральный директор "Динамо" Валерий Шанцев и ряд тренеров, воспитавших нападающего. Форвард "Вашингтона" по решению ВФСО "Динамо" был награжден золотой медалью за выдающиеся спортивные достижения и вклад в движение общества.

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"Всегда очень приятно возвращаться домой, на родную землю, базу. Спасибо руководству "Динамо" за то, что разрешили привезти кубок на родную базу, чтобы поделиться с вами. Желаю, чтобы у вас было еще больше желаний и главное желание - завоевать Кубок Стэнли. Может вы будете играть не в "Динамо", а в какой-то другой организации, но помните, что вы - воспитанники "Динамо", одной из лучших школ страны", - сказал Овечкин, обращаясь к воспитанникам СДЮШОР.

Сфотографироваться с Кубком Стэнли и самим его обладателем имели право только дети спортивных школ. Овечкин безотказно делал фотографии и раздавал автографы на протяжении часа, после чего отправился на пресс- конференцию. Остальные желающие могли спокойно подходить к трофею и продолжать делать снимки. Всего же мероприятие посетило около тысячи человек.

Юные хоккеисты, уже сфотографировавшись, не хотели отходить от кумира и готовы были смотреть на Овечкина и Кубок Стэнли часами. Даже предлагаемая бесплатно пицца не интересовала детишек так, как самый престижный клубный хоккейный трофей и его обладатель.

"Я хочу сказать спасибо Александру Овечкину и хоккейному клубу "Динамо" за то, что предоставили возможность моему сыну увидеть и потрогать этот Кубок. Такой шанс, может быть, выпадает раз в жизни. Я всегда своему сыну ставлю Овечкина в пример как настоящего спортсмена и профессионала. Он долго шел к своей цели, достиг ее и поделился своей радостью со всеми нами", - рассказала ТАСС мама одного из юных хоккеистов.

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