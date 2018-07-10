Мостовой: Роналду в "Ювентусе" будет играть менее ярко, чем в "Реале"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Португальский нападающий Криштиану Роналду в итальянском "Ювентусе" не будет играть так ярко, как в испанском "Реале". Такое мнение ТАСС выразил бывший футболист московского "Спартака", испанских "Сельты" и "Алавеса" Александр Мостовой.

Во вторник мадридский "Реал" объявил о переходе 33-летнего Роналду в "Ювентус".

"Я не ожидал того, что Роналду уйдет из "Реала", - сказал Мостовой. - Когда человек переходит из команды, с которой выиграл все, что можно и стал почти недосягаемым - это всегда сюрприз. Решение уходить в другой клуб я немножко не понимаю. Ясно, что он может что-то выиграть в "Ювентусе".

По окончании сезона "Реал" покинул главный тренер команды Зинедин Зидан, с которым клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов. "Возможно, уход Роналду связан с уходом Зидана", - отметил Мостовой.

"Такой игрок, как Роналду, подходит любой команде. "Ювентус" может не подходить Роналду. В "Ювентусе" Роналду будет играть менее ярко, там ему будет тяжело повторить то, что он выиграл с "Реалом", - считает эксперт.

Роналду перешел в "Реал" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2009 году. В составе команды он по два раза выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны и четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. За "Реал" португальский нападающий провел 438 матчей и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча" - приза, вручаемого лучшему игроку года, выступающему в европейском клубе.