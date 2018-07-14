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Руководство "Волгоград-Арены" надеется на посещаемость в 10-15 тысяч на матчах ФНЛ

Спорт
14 июля, 12:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Построенная на месте бывшего Центрального стадиона "Волгоград-Арена" была открыта в начале апреля этого года и вмещает 45 тысяч зрителей

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"Волгоград-Арена"

"Волгоград-Арена"

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство "Волгоград-Арены" рассчитывает, что каждый матч "Ротора" в сезоне-2018/19 первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионе будет посещать порядка 10-15 тысяч зрителей. Об этом ТАСС рассказал директор арены Евгений Сусликов.

Построенная на месте бывшего Центрального стадиона "Волгоград-Арена" была открыта в начале апреля этого года и вмещает 45 тысяч зрителей. Во время чемпионата мира стадион принял матчи Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня). "Волгоград-Арена" в числе семи стадионов, строительством которых занималась ФГУП "Спорт-Инжиниринг", останется в ведении компании до конца этого года, в связи с чем "Ротор" будет арендовать стадион.

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"После игр чемпионата мира, так сказать, по горячим следам, мы рассчитываем на 25-30 тысяч зрителей на первые три матча и 10-15 тысяч зрителей на каждую игру в течение игрового сезона, - сказал Сусликов. - Никаких изменений в количестве зрительских мест на "Волгоград-Арене" не будет. На это потребовалось бы дополнительное выделение финансовых средств, а это не предусмотрено и, честно говоря, в этом нет необходимости. Количество мест на объекте оптимально".

Руководитель стадиона рассказал, что после завершения игр чемпионата мира в Волгограде пришлось выполнить довольно большой объем работ, чтобы успеть подготовить арену к первому домашнему матчу ФНЛ, в котором "Ротор" 22 июля примет владивостокский "Луч-Энергию".

"Они [работы] и сейчас еще ведутся: демонтирован брендинг ФИФА [Международная федерация футбола], убраны все поверхности с логотипом турнира. Сейчас на зрительских трибунах между секторами монтируется новое ограждение, ведутся демонтаж телевизионных платформ и установка на их место зрительских кресел. Идут работы по благоустройству и озеленению территорий стадиона. Но что касается предстоящего матча, то нет никаких опасений: все работы по его подготовке будут завершены в срок к указанной дате в полном объеме в соответствии с регламентом ФНЛ и требованиями к стадионам для проведения матчей", - подчеркнул директор арены.

Опыт тестовых игр поможет в матчах ФНЛ

Перед чемпионатом мира на "Волгоград-Арене" прошли три обязательных тестовых матча. В середине апреля и начале мая "Ротор" провел на стадионе два матча ФНЛ с "Лучом- Энергией" (4:2) и "Крыльями Советов" (0:2). 9 мая арена приняла финал Кубка России, в котором "Тосно" обыграл курский "Авангард" (2:1).

"Подготовка и проведение тестовых матчей на "Волгоград- Арене", включая финал Кубка России, очень помогли в плане организации на достойном уровне игр чемпионата мира, а это бесценный опыт, который, в свою очередь, теперь работает на организацию матчей ФНЛ", - отметил Сусликов.

Изначально планировалось, что после турнира стадион будет использоваться и как домашняя арена "Ротора" в чемпионате ФНЛ, и как многофункциональный спортивный комплекс. "Сейчас рассматривается достаточно много вариантов полноценного использования стадиона как спортивно-массового объекта. Думаю, основным направлением останется использование его профильных функций", - подчеркнул директор стадиона.

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