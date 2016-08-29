Второй блок АЭС "Куданкулам" набирает мощность

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Второй блок АЭС "Куданкулам", подключенный в понедельник к энергосети Индии, успешно ведет набор мощности, сообщил ТАСС представитель "Росатома" в Индии.
В свою очередь директор площадки строящейся в Индии с участием России АЭС "Куданкулам" Рамаях Шанмуга Сундар рассказал ТАСС, что "после подключения мощность реактора будет увеличена в несколько этапов, чтобы достичь максимального уровня генерации, соблюдая все нормативы и процедуры".
"Второй энергоблок АЭС "Куданкулам", как и первый, имеет мощность 1000 МВт, но в первые дни выработки электроэнергии будет выдавать на 100 МВт меньше, - заявил он. - По технологии нам потребуется несколько месяцев, чтобы вывести его на полную мощность".
Первый блок АЭС "Куданкулам" уже вышел на проектную мощность и работает стабильно. На сегодняшний день это единственный в Индии "импортный" проект АЭС, который генерирует и поставляет энергию в национальную сеть, снабжая электричеством жителей южных штатов. Работая на полную мощность, он подает питание в южноиндийские штаты Тамилнад (562,5 МВт), Керала (133 МВт), Карнатака (221 МВт), Андхра-Прадеш (50 МВт) и союзную территорию Пудучерри (33,5 МВт).