"Интер РАО" прогнозирует EBITDA по итогам 2016 г. в объеме 85 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Интер РАО" ожидает, что показатель EBITDA компании по итогам 2016 г. составит 85 млрд рублей, сообщил в ходе телефонной конференции представитель компании.

"Мы считаем, что будет не менее 85 млрд рублей", - сказал он.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль "Интер РАО" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в 3,14 раза и достигла 61,96 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 41,9%, до 52,9 млрд рублей, самый значительный вклад в EBITDA внес сегмент "Генерация - Российские активы" - 37,3 млрд рублей. В подсегменте "Электрогенерация" показатель EBITDA возрос на 9,5 млрд рублей, до 27,7 млрд рублей. Основными драйверами роста стали ввод блока N9 в рамках ДПМ (договоры поставки мощности - прим. ред.) на Черепетской ГРЭC, а также переаттестация ранее введенных блоков и увеличение расчетной цены реализации мощности в сегменте ДПМ.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии.

В состав холдинга входят ГРЭС в России и за рубежом, энергосбытовые, трейдинговые и инжиниринговые компании. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Интер РАО" и находящихся под ее управлением, превышает 34,3 ГВт.