Капзатраты "Лукойла" в I полугодии снизились на 21%, до 241,447 млрд руб.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Капитальные затраты "Лукойла" в первом полугодии 2016 года снизились на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 241,447 млрд рублей, говорится в материалах компании.

"Капитальные затраты во втором квартале снизились на 3% относительно первого квартала 2016 года, а по итогам первого полугодия снижение составило 20,8% относительно аналогичного периода 2015 года. Снижение достигнуто в основном за счет завершения основной программы модернизации российских НПЗ, перехода на стадию поддержания добычи по проекту "Западная Курна - 2", сокращения расходов на разведочное бурение по международным шельфовым проектам и общей оптимизации расходов. При этом были увеличены инвестиции в проекты роста в Тимано-Печоре и на Каспии", - отмечает компания.

В первом полугодии 2016 года объем добычи углеводородов "Лукойлом" составил 411,1 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) (2,3 млн баррелей н. э./сутки), что на 4,3% ниже показателя за аналогичный период 2015 года.

Объем добычи нефти и жидких углеводородов сократился на 5,5% - до 349,6 млн баррелей. Снижение показателя в основном связано с сокращением объемов компенсационной нефти по проекту "Западная Курна - 2", продажей в 2015 году доли в Caspian Investments Resourses, а также с естественным снижением добычи на зрелых месторождениях в Западной Сибири. При этом зафиксирован рост добычи нефти в Тимано-Печоре и Поволжье на 3,9% и 1,7% соответственно, а также товарного газа на 3,3% в основном за счет международных проектов в Узбекистане и Азербайджане и начала добычи товарного газа на месторождении им. Юрия Корчагина в Каспийском море.

За первое полугодие 2016 года производство нефтепродуктов на собственных НПЗ "Лукойла" увеличилось на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря запуску в 2015 году и первом полугодии 2016 года новых установок существенно улучшилась структура выпуска продукции. В частности, глубина переработки по российским НПЗ выросла на 8 процентных пунктов - до 86%. Росту эффективности также способствовали мероприятия по оптимизации загрузки мощностей, в том числе за счет увеличения кросс-поставок вакуумного газойля.