Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСК досрочно прекратила полномочия арестованного члена правления Гончарова

Экономика и бизнес ТЭК
6 сентября, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
В "ФСК ЕЭС" ранее заявляли, что Гончаров с августа текущего года не является сотрудником компании
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") принял решение о досрочном прекращении полномочий членов правления Валерия Гончарова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, а также Дмитрия Шашкина и Марии Пичугиной, следует из материалов компании.

Смотрите также
Бывший топ-менеджер ФСК ЕЭС Гончаров арестован до 26 октября

Председателю правления ФСК Андрею Мурову, в свою очередь, поручено досрочно расторгнуть трудовые договоры с Гончаровым, Шишкиным и Пичугиной и с 3 сентября 2016 г. заключить на новый срок трудовой договор с членом правления Владимиром Диким.

Как сообщалось, Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего члена правления ФСК ЕЭС Валерия Гончарова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 26 октября. В "ФСК ЕЭС" ранее заявляли, что Гончаров с августа текущего года не является сотрудником компании.

"ФСК ЕЭС" является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
4
В России создается самолет с лазерным оружием
5
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
6
Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми
7
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США
Темы дня
Реклама