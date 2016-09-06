ФСК досрочно прекратила полномочия арестованного члена правления Гончарова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") принял решение о досрочном прекращении полномочий членов правления Валерия Гончарова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, а также Дмитрия Шашкина и Марии Пичугиной, следует из материалов компании.

Председателю правления ФСК Андрею Мурову, в свою очередь, поручено досрочно расторгнуть трудовые договоры с Гончаровым, Шишкиным и Пичугиной и с 3 сентября 2016 г. заключить на новый срок трудовой договор с членом правления Владимиром Диким.

Как сообщалось, Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего члена правления ФСК ЕЭС Валерия Гончарова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 26 октября. В "ФСК ЕЭС" ранее заявляли, что Гончаров с августа текущего года не является сотрудником компании.

"ФСК ЕЭС" является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".