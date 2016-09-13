"Газпром" и "Узбекнефтегаз" обсудили закупки узбекского газа

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления НХК "Узбекнефтегаз" Алишер Султанов обсудили во вторник в Москве вопросы двустороннего сотрудничества, в частности закупки узбекского газа российской стороной. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
"В частности, речь шла о закупках природного газа из Узбекистана, а также о реализации инвестиционных проектов на территории республики", - отмечается в сообщении.
Это первая встреча глав газовых компаний двух стран после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова 2 сентября. Временно исполняет обязанности президента Узбекистана премьер-министр Шавкат Мирзиёев.
Ранее источник в газовом холдинге говорил ТАСС, что "Газпром" с 1 января увеличил закупки природного газа из Узбекистана, одновременно прекратив покупку туркменского природного газа. Договоренности об увеличении закупок узбекского газа были достигнуты в конце декабря 2015 года. При этом, по словам источника агентства, закупки узбекского газа в 2016 году могут превысить 3,1 млрд куб. м, которые в 2015 году были закуплены у Туркмении.
В 2015 году "Газпром" осуществил закупки узбекского газа в объеме 6,38 млрд куб. м.
НХК "Узбекнефтегаз" - национальная холдинговая корпорация Узбекистана, в сферу деятельности которой входят разведка, добыча, переработка, транспортировка, хранение и реализация нефти и газа. В 2002 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в соответствии с которым предусматривается участие "Газпрома" в проектах добычи природного газа на территории Узбекистана на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).
С 2004 года "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты. В 2006 году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона республики. Оператором по его реализации был назначен Gazprom International. В ходе проведенных геологоразведочных работ в 2009 году на Шахпахтинском блоке открыто газоконденсатное месторождение Джел.