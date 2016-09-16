Nord Stream хочет получить разрешение Швеции на "Северный поток - 2" менее чем за 3 года

СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Nord Stream рассчитывает получить разрешение от регулирующих органов Швеции на строительство газопровода "Северный поток - 2" менее чем за три года, то есть быстрее, чем в случае с "Северным потоком - 1". Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель компании Ларс Грёнстедт.

"Мы не знаем, как долго будет рассматриваться заявка. В прошлый раз прошло три года, прежде чем заявка была признана полной и было дано разрешение на строительство. Но в этот раз, как мы ожидаем, это займет меньше времени, так как у шведских ведомств уже есть навыки при рассмотрении документов подобного рода", - подчеркнул он.

По словам Грёнстедта, в новой заявке представлены новые анализы рисков прокладки трубопровода. "Новые нитки газопровода будут находиться на расстоянии от старых. Это означало новые исследования дна, новые анализы по воздействию на экологию. На наш взгляд, наша заявка представляет полный пакет документов, необходимых для ее рассмотрения", - считает представитель компании.

Шведское правительство не поддерживает "Северный поток - 2" из-за "ухудшившейся ситуации с безопасностью", однако у него нет юридических оснований для того, чтобы остановить проект. "По нашей оценке, заявка будет рассмотрена на основании шведского законодательства, в котором ничего не говорится о ситуации с безопасностью", - подчеркнул Грёнстедт.

"Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что трубопровод будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.