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Инвестиции в Восточно-Мессояхское месторождение до 2040 г. составят 256 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 15:50 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО 21, сентября. /ТАСС
Пик добычи на Восточно-Мессояхском месторождении прогнозируется к 2020 г. - 5,6 млн т нефти в год
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НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в освоение Восточно-Мессояхского месторождения (полуостров Гыдан, Ямало-Ненецкий автономный округ), лицензией на разработку которого владеет совместное предприятие "Роснефти" и "Газпром нефти" - "Мессояханефтегаз", до конца 2016 г. составят 85 млрд руб., а до 2040 г. - 256 млрд руб. Об этом говорится в материалах к запуску месторождения в промышленную эксплуатацию телемосту, который провел президент РФ Владимир Путин.

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"Инвестиции в проект с 2010 г. на конец 2016 г. составят 85 млрд руб. Суммарные инвестиции до 2040 г. - около 256 млрд руб. Суммарные налоговые поступления до 2040 г. - 881 млрд руб.", - отмечается в материалах.

Пик добычи на Восточно-Мессояхском месторождении прогнозируется к 2020 г. - 5,6 млн т нефти в год, в 2016 г. добыча составит 577 тыс. т.

Извлекаемые запасы Восточно-Мессояхского месторождения составляют по категории С1 - 217,7 млн т нефти, 52,7 млрд куб. м газа, 0,96 млн т конденсата, по категории С2 - 122,8 млн т нефти, 61,1 млрд куб. м газа, 2,1 млн т конденсата.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в режиме телемоста осуществил запуск месторождения в промышленную эксплуатацию. В церемонии запуска крупнейшего арктического проекта также приняли участие из Ново-Огарево председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и непосредственно с Восточно-Мессояхского месторождения - председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин.

Группа Мессояхских месторождений включает Восточно- Мессояхский и Западно-Мессояхский участки. Это самые северные материковые месторождения в России, на которых ведется промышленная добыча. Лицензии на оба блока принадлежат АО "Мессояханефтегаз", которое паритетно контролируют "Газпром нефть" и НК "Роснефть". "Газпром нефть" выполняет функции оператора проекта.

Мессояхская группа расположена на Гыданском полуострове, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы нефти и газового конденсата группы Мессояхских месторождений составляют более 470 млн т нефти и 188 млрд куб. м газа.

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