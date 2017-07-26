"Газпромнефть-Муравленко" увеличила уровень утилизации ПНГ до 98,8%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях "Газпромнефть-Муравленко" (входит в структуру ПАО "Газпром нефть") в первом полугодии 2017 года достиг 98,8%. Это на 1,5 п.п. выше, чем годом ранее, сообщает "Газпром нефть".

Рост показателей достигнут благодаря вводу в эксплуатацию Еты-Пуровской компрессорной станции (КС). Увеличению уровня полезного использования ПНГ на других активах предприятия способствовала модернизация ряда технологических объектов.

По информации компании, на Еты-Пуровском месторождении в настоящее время утилизируется 99,2% ПНГ, на Валынтойском - 98,8%, на Вынгаяхинском - 97,1%.

"Основной объем попутного нефтяного газа, добываемого на наших месторождениях, направляется на газоперерабатывающие заводы "Сибура", а с запуском Еты- Пуровской КС и в систему магистральных газопроводов, - отметил генеральный директор "Газпромнефть - Муравленко" Валерий Чикин. - В целом действующая сейчас производственная инфраструктура позволяет предприятию удерживать высокий уровень утилизации ПНГ, предусмотренный проектными документами".

Что такое ПНГ?

Попутный нефтяной газ растворен в нефти и состоит из метана и более тяжелых компонентов: этана, пропана, бутана и других. Для доведения нефти до товарных стандартов необходимо отделение от нее ПНГ, что требует создания дорогостоящей инфраструктуры.

Раньше эту проблему нефтегазовые компании во всем мире решали за счет сжигания ПНГ в факелах непосредственно на месторождениях и тем самым причиняли существенный ущерб экологии. Это приводило к потере энергоресурсов и обеспечивало около 1% всех мировых выбросов парникового углекислого газа.

В 2007 г. президент России Владимир Путин поставил задачу довести уровень эффективного использования ПНГ при утилизации до 95% к 2012 году. С 1 января 2013 года правительство России утвердило повышение штрафов за сжигание ПНГ, а также учло пожелания нефтяных компаний, предложивших дифференцированный подход к утилизации ПНГ.

"Газпромнефть-Муравленко" является одним из основных добывающих активов, вторым по уровню добычи среди всех добывающих подразделений компании "Газпром нефть". Месторождения компании расположены на Ямале.