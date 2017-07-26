Предъявлено обвинение владельцам двух собак, загрызших ребенка на УралеНовости Урала 26 июля, 11:57
Памфилова сообщила о беспрецедентных мерах для повышения прозрачности выборовПолитика 26 июля, 11:46
Чимрова и Гуженкова не смогли выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляемСпорт 26 июля, 11:45
"Вашингтон - источник опасности": реакция России на новый проект санкций СШАПолитика 26 июля, 11:41
Клуб: футболист "Локомотива" Ари будет прооперирован позднееСпорт 26 июля, 11:36
Москалькова не верит в существование в России секретных тюрем ФСБОбщество 26 июля, 11:34
"Газпромнефть-Муравленко" увеличила уровень утилизации ПНГ до 98,8%ТЭК 26 июля, 11:25
Россиянин Изотов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 100 м вольным стилемСпорт 26 июля, 11:20
Ефимова не выступит на ЧМ в смешанной комбинированной эстафете 4х100 мСпорт 26 июля, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях "Газпромнефть-Муравленко" (входит в структуру ПАО "Газпром нефть") в первом полугодии 2017 года достиг 98,8%. Это на 1,5 п.п. выше, чем годом ранее, сообщает "Газпром нефть".
Рост показателей достигнут благодаря вводу в эксплуатацию Еты-Пуровской компрессорной станции (КС). Увеличению уровня полезного использования ПНГ на других активах предприятия способствовала модернизация ряда технологических объектов.
По информации компании, на Еты-Пуровском месторождении в настоящее время утилизируется 99,2% ПНГ, на Валынтойском - 98,8%, на Вынгаяхинском - 97,1%.
"Основной объем попутного нефтяного газа, добываемого на наших месторождениях, направляется на газоперерабатывающие заводы "Сибура", а с запуском Еты- Пуровской КС и в систему магистральных газопроводов, - отметил генеральный директор "Газпромнефть - Муравленко" Валерий Чикин. - В целом действующая сейчас производственная инфраструктура позволяет предприятию удерживать высокий уровень утилизации ПНГ, предусмотренный проектными документами".
Попутный нефтяной газ растворен в нефти и состоит из метана и более тяжелых компонентов: этана, пропана, бутана и других. Для доведения нефти до товарных стандартов необходимо отделение от нее ПНГ, что требует создания дорогостоящей инфраструктуры.
Раньше эту проблему нефтегазовые компании во всем мире решали за счет сжигания ПНГ в факелах непосредственно на месторождениях и тем самым причиняли существенный ущерб экологии. Это приводило к потере энергоресурсов и обеспечивало около 1% всех мировых выбросов парникового углекислого газа.
В 2007 г. президент России Владимир Путин поставил задачу довести уровень эффективного использования ПНГ при утилизации до 95% к 2012 году. С 1 января 2013 года правительство России утвердило повышение штрафов за сжигание ПНГ, а также учло пожелания нефтяных компаний, предложивших дифференцированный подход к утилизации ПНГ.
"Газпромнефть-Муравленко" является одним из основных добывающих активов, вторым по уровню добычи среди всех добывающих подразделений компании "Газпром нефть". Месторождения компании расположены на Ямале.