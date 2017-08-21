Комплекс первичной переработки нефти планируется построить на Омском НПЗ к 2020 году

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Комплекс первичной переработки нефти планируется построить до конца 2019 года на Омском нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть"). Установка будет перерабатывать в год 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Газпромнефть-ОНПЗ" и "Газпром автоматизация" заключили соглашение о строительстве установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, возводимой в рамках второго этапа масштабной модернизации Омского НПЗ. Работы по контракту планируется завершить до конца 2019 года", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что "Газпром автоматизация" выполнит строительно-монтажные работы, проведет проектирование рабочей документации, а также обеспечит поставку части материалов для объекта. В настоящий момент на строительной площадке выкладывается фундамент и идет подготовка к монтажу крупногабаритного оборудования. За пределами площадки возведут модульный городок, в котором будут проживать до 3 тыс. рабочих.

Крупногабаритное оборудование длиной 52 метра, диаметром 11 метров и весом 518 тонн, которое будет установлено в комплексе, было произведено Волгодонским филиалом "АЭМ-технологии" (входит в "Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион ГК "Росатом"). Для его доставки разработана логистическая схема, включающая поэтапную транспортировку по Волге, через Рыбинское водохранилище, Онежское и Ладожское озера, Неву и Финский залив. Морской этап доставки пройдет через Балтийское, Северное и Норвежское моря, частично по Северному морскому пути, далее по Оби и Иртышу вакуумная колонна будет доставлена в Омск. Общая протяженность маршрута превысит 9 тыс. км.

Масштабная программа модернизации Омского НПЗ реализуется "Газпром нефтью" с 2008 года. Результатом первого этапа программы, который завершился в 2015 году, стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5". Второй этап направлен на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлой продукции. Суммарные инвестиции корпорации в модернизацию завода превысят до 2020 года 300 млрд рублей, а в строительство установки, которая станет одной из крупнейших установок первичной переработки нефти в России, компания вложит около 40 млрд рублей.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Всего в прошлом году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья, доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.