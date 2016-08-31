АФК "Система" завершила сделку по продаже 50% акций "СГ-транса" за 6 млрд руб.

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. АФК "Система" завершила сделку по продаже 50% акций "СГ-транса" за 6 млрд рублей в пользу группы неаффилированных покупателей, сообщается в пресс-релизе "Системы".
Отмечается, что АФК "Система" продолжает владеть рядом активов, ранее выделенных из "СГ-транса", включая "СГ-трейдинг" и объекты недвижимости.
"Совместно с партнерами АФК "Система" превратила "СГ-транс" в одного из лидеров рынка железнодорожных перевозок, обладающего эффективной и устойчивой бизнес-моделью. Данная сделка подтверждает нашу способность успешно развивать и монетизировать бизнесы, обеспечивая рост акционерной стоимости корпорации", - цитирует пресс-служба слова президента АФК "Система" Михаила Шамолина.
АФК "Система" приобрела "СГ-транс" в ноябре 2012 года. По итогам реорганизации транспортных активов корпорации и привлечения инвесторов в актив, доля АФК "Система" в "СГ- транс" составила 50%. При этом из группы "СГ-транс" были выделены непрофильные активы.
В марте основной акционер "Системы" Владимир Евтушенков сообщал, что компания нашла покупателя на свой пакет акций "СГ-транса" по цене выше покупки. Он добавил тогда, что планируется реализовать весь пакет.
Другим 50-процентным пакетом акций "СГ-транса" владеет ООО "Вектор рейл" Алексея Тайчера, Тимура и Руслана Бабаевых.
"СГ-транс" - единственный железнодорожный актив АФК "Система". Корпорация купила оператора в 2012 г. на приватизационном аукционе за 22 млрд руб. Позже АФК продала сначала 70% "СГ-транса" за 12 млрд руб. "Финансовому альянсу" (СП "Системы" и Unirail Holdings Тайчера и Бабаевых). Потом Unirail Holdings купила у "Системы" еще 15% оператора за 2,5 млрд руб. В январе 2014 г. "Финансовый альянс" был присоединен к "СГ- трансу". Таким образом, доли "Системы" и Unirail в "СГ-трансе" сравнялись до паритетных. АФК получила за 50% оператора 8,5 млрд руб. Позже Unirail передала свою долю ООО "Вектор рейл".
"СГ-транс" работает на рынке России и СНГ, транспортирует грузы в Европу и страны ближнего зарубежья. В управлении компании находятся около 35 тыс. вагонов, в том числе цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) - свыше 17 тыс., нефтеналивные цистерны - свыше 12 тыс., прочие виды подвижного состава - свыше 4 тыс. единиц.