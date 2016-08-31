Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АФК "Система" завершила сделку по продаже 50% акций "СГ-транса" за 6 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
31 августа, 16:21 UTC+3 МОСКВА 31, августа. /ТАСС
В управлении "СГ-Транса" находятся около 35 тыс. вагонов, в том числе цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. АФК "Система" завершила сделку по продаже 50% акций "СГ-транса" за 6 млрд рублей в пользу группы неаффилированных покупателей, сообщается в пресс-релизе "Системы".

Смотрите также
СМИ: АФК "Система" близка к закрытию сделки по продаже ж/д оператора "СГ-Транс"

Отмечается, что АФК "Система" продолжает владеть рядом активов, ранее выделенных из "СГ-транса", включая "СГ-трейдинг" и объекты недвижимости.

"Совместно с партнерами АФК "Система" превратила "СГ-транс" в одного из лидеров рынка железнодорожных перевозок, обладающего эффективной и устойчивой бизнес-моделью. Данная сделка подтверждает нашу способность успешно развивать и монетизировать бизнесы, обеспечивая рост акционерной стоимости корпорации", - цитирует пресс-служба слова президента АФК "Система" Михаила Шамолина.

АФК "Система" приобрела "СГ-транс" в ноябре 2012 года. По итогам реорганизации транспортных активов корпорации и привлечения инвесторов в актив, доля АФК "Система" в "СГ- транс" составила 50%. При этом из группы "СГ-транс" были выделены непрофильные активы.

В марте основной акционер "Системы" Владимир Евтушенков сообщал, что компания нашла покупателя на свой пакет акций "СГ-транса" по цене выше покупки. Он добавил тогда, что планируется реализовать весь пакет.

Другим 50-процентным пакетом акций "СГ-транса" владеет ООО "Вектор рейл" Алексея Тайчера, Тимура и Руслана Бабаевых.

"СГ-транс" - единственный железнодорожный актив АФК "Система". Корпорация купила оператора в 2012 г. на приватизационном аукционе за 22 млрд руб. Позже АФК продала сначала 70% "СГ-транса" за 12 млрд руб. "Финансовому альянсу" (СП "Системы" и Unirail Holdings Тайчера и Бабаевых). Потом Unirail Holdings купила у "Системы" еще 15% оператора за 2,5 млрд руб. В январе 2014 г. "Финансовый альянс" был присоединен к "СГ- трансу". Таким образом, доли "Системы" и Unirail в "СГ-трансе" сравнялись до паритетных. АФК получила за 50% оператора 8,5 млрд руб. Позже Unirail передала свою долю ООО "Вектор рейл".

"СГ-транс" работает на рынке России и СНГ, транспортирует грузы в Европу и страны ближнего зарубежья. В управлении компании находятся около 35 тыс. вагонов, в том числе цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) - свыше 17 тыс., нефтеналивные цистерны - свыше 12 тыс., прочие виды подвижного состава - свыше 4 тыс. единиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
5
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
6
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
7
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
Темы дня
Реклама