РЖД в конце 2017 года могут разместить пилотный выпуск "вечных" бондов на 10-15 млрд руб.

"Реал" сыграет с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионовСпорт 21 апреля, 13:19
Доходы РЖД от грузовых перевозок в 2016 г. выросли на 5,2%, до 1,3 трлн руб.Транспорт 21 апреля, 13:13
Вратарь олимпийской сборной РФ по хоккею Гарипов пропустил тренировку из-за травмыСпорт 21 апреля, 13:03
Китай запустил новый грузовой железнодорожный маршрут из города Сямэнь в МосквуТранспорт 21 апреля, 12:51
Необычное имя — преступление или подарок: зачем нужен закон о запрете на "позорящие" именаОбщество 21 апреля, 12:45
Анатолий Бибилов. БиографияБиографии и справки 21 апреля, 12:45
ТАСС стал лауреатом национальной премии "IT-лидер"Новости агентства 21 апреля, 12:43
Фигуристы Боброва/Соловьев стали третьими в произвольной программе дуэтов на командном ЧМСпорт 21 апреля, 12:37
ВЭБ готов инвестировать в добычу редкоземельных металлов в СибириЭкономика и бизнес 21 апреля, 12:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в конце текущего года может разместить пилотный выпуск "вечных" облигаций на 10-15 млрд руб., сообщил журналистам старший вице-президент компании Вадим Михайлов. По его словам, выпуск таких бумаг требует внесения изменений в нормативную базу, которое может занять минимум полгода.
"Соответственно если решение будет принято, мы к концу года сможем выпустить пилотный проект "вечных" облигаций, - сказал он. - Мы хотим сделать этот инструмент привязанным к какому-либо инфраструктурному проекту, поэтому, исходя потенциальных проектов, мы видим размер 10-15 млрд руб.".
"Сейчас пока мы эти облигации можем выпустить в формате зарубежных заимствований в валюте, но нас интересуют облигации, которые будут выпущены на локальном рынке в рублях, для этого нужно изменить нормативную базу", - сказал Михайлов. По его словам, необходимые документы переданы в Минфин и ЦБ РФ.
"Мы находимся в положительной дискуссии с нашими регуляторами, надеемся, что решение будет принято. Это нужно для того, чтобы инструмент считался как капитал, чтобы это не было задолженностью", - пояснил он.
Ранее президент РЖД Олег Белозеров сообщал, что компания может разместить непогашаемые облигации в 2017 г., в том числе для развития БАМа и Транссиба.
Бессрочные облигации - это долговые ценные бумаги, не имеющие конкретного срока возврата долга. Инвестор, купивший такую облигацию, может либо неограниченное время получать процентный доход (купон), либо продать ее на рынке другому инвестору.