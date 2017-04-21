РЖД в конце 2017 года могут разместить пилотный выпуск "вечных" бондов на 10-15 млрд руб.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в конце текущего года может разместить пилотный выпуск "вечных" облигаций на 10-15 млрд руб., сообщил журналистам старший вице-президент компании Вадим Михайлов. По его словам, выпуск таких бумаг требует внесения изменений в нормативную базу, которое может занять минимум полгода.

"Соответственно если решение будет принято, мы к концу года сможем выпустить пилотный проект "вечных" облигаций, - сказал он. - Мы хотим сделать этот инструмент привязанным к какому-либо инфраструктурному проекту, поэтому, исходя потенциальных проектов, мы видим размер 10-15 млрд руб.".

"Сейчас пока мы эти облигации можем выпустить в формате зарубежных заимствований в валюте, но нас интересуют облигации, которые будут выпущены на локальном рынке в рублях, для этого нужно изменить нормативную базу", - сказал Михайлов. По его словам, необходимые документы переданы в Минфин и ЦБ РФ.

"Мы находимся в положительной дискуссии с нашими регуляторами, надеемся, что решение будет принято. Это нужно для того, чтобы инструмент считался как капитал, чтобы это не было задолженностью", - пояснил он.

Ранее президент РЖД Олег Белозеров сообщал, что компания может разместить непогашаемые облигации в 2017 г., в том числе для развития БАМа и Транссиба.

Бессрочные облигации - это долговые ценные бумаги, не имеющие конкретного срока возврата долга. Инвестор, купивший такую облигацию, может либо неограниченное время получать процентный доход (купон), либо продать ее на рынке другому инвестору.