Мишарин: ОТЛК в 2017 г. может увеличить перевозки в 1,5 раза

Долгая дорога к тегеранской нефти: на что могут претендовать российские нефтяники в ИранеЭкономика и бизнес 10 мая, 16:16
Американская пресса удивила Лаврова вопросом об отставке директора ФБРПолитика 10 мая, 16:03
В Вашингтоне началась встреча Лаврова и ТиллерсонаПолитика 10 мая, 15:42
ХК СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом РундбладомСпорт 10 мая, 15:38
Около 8 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях Дня Победы в МосквеОбщество 10 мая, 15:35
"Госкорпорация по ОрВД" обеспечила проведение воздушной части Парада в ПетербургеНовости партнеров 10 мая, 15:31
Агент Якупова не исключил, что форвард продолжит карьеру в клубе НХЛ "Вегас"Спорт 10 мая, 15:21
Футболист "Локомотива" Лоськов выйдет на поле в матче с "Оренбургом"Спорт 10 мая, 15:16
Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщикаСпорт 10 мая, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЮНХЕН, 10 мая. /ТАСС/. Объем перевозок "Объединенной транспортно-логистической компании" (ОТЛК, дочернее предприятие ОАО "РЖД") по итогам 2017 года может составить 150 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Такой прогноз озвучил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, выступая на международной конференции "Железнодорожный бизнес на транзитных скоростях".
"Они перевезли более 100 тыс. контейнеров (TEU) через стык Казахстан - Россия - Белоруссия и в Европу. В этом году план - 130 тыс. Но я думаю, что будет 150 тыс. TEU", - сказал Мишарин.
Объем перевозок контейнерными поездами ОТЛК в 2016 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и превысил 100 тыс. TEU.
ОТЛК создана в 2014 году ОАО "РЖД", "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и "Белорусскими железными дорогами" (БЖД). Доля РЖД составляет 99,84%, КТЖ и БЖД - по 0,08%. РЖД внесли в ОТЛК принадлежащие им 50% акций "Трансконтейнера" и 100% "РЖД Логистики".
ОТЛК занимается перевозкой контейнерных грузов по территории трех стран, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией.