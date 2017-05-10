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Мишарин: ОТЛК в 2017 г. может увеличить перевозки в 1,5 раза

Экономика и бизнес Транспорт
10 мая, 16:14 UTC+3 МЮНХЕН МЮНХЕН 10, мая. /ТАСС

Объем перевозок контейнерными поездами ОТЛК в 2016 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и превысил 100 тыс. TEU

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МЮНХЕН, 10 мая. /ТАСС/. Объем перевозок "Объединенной транспортно-логистической компании" (ОТЛК, дочернее предприятие ОАО "РЖД") по итогам 2017 года может составить 150 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Такой прогноз озвучил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, выступая на международной конференции "Железнодорожный бизнес на транзитных скоростях".

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"Они перевезли более 100 тыс. контейнеров (TEU) через стык Казахстан - Россия - Белоруссия и в Европу. В этом году план - 130 тыс. Но я думаю, что будет 150 тыс. TEU", - сказал Мишарин.

Объем перевозок контейнерными поездами ОТЛК в 2016 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2015 годом и превысил 100 тыс. TEU.

ОТЛК создана в 2014 году ОАО "РЖД", "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и "Белорусскими железными дорогами" (БЖД). Доля РЖД составляет 99,84%, КТЖ и БЖД - по 0,08%. РЖД внесли в ОТЛК принадлежащие им 50% акций "Трансконтейнера" и 100% "РЖД Логистики".

ОТЛК занимается перевозкой контейнерных грузов по территории трех стран, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией.

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