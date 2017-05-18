РЖД предложили Китаю увеличить объем финансирования ВСМ "Москва - Казань" и снизить ставку

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предлагает китайским партнерам увеличить объем кредита на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань и снизить процентную ставку по нему, сообщил журналистам первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

"Мы им передали наши условия: снижение процентной ставки и увеличение объема кредита", - сказал Мишарин.

По его словам, конечные параметры должна определить китайская сторона.

До этого стороны обсуждали предоставление финансирования на строительство ВСМ в размере 400 млрд рублей по ставке 4% годовых на срок 20 лет.

Ранее Мишарин говорил, что стоимость строительства ВСМ Москва - Казань оценивается в 1 трлн 260 млрд рублей.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, ВСМ может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на 2,7 млрд евро и привлечь в проект до 800 млн евро.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.