На Сахалине завершена "перешивка" колеи на участке длиной 500 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая. /ТАСС/. На Сахалине завершена укладка нового пути шириной 1520 мм на участке между Арсентьевкой и Ногликами общей протяженностью 500 км, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"Монтеры пути Сахалинской дистанции инфраструктуры Дальневосточной железной дороги завершили укладку нового пути на 4-километровом участке перегона Вахрушев - Марково. Таким образом, весь путь от северной станции Ноглики до станции Арсентьевка протяженностью порядка 500 км реконструирован под ширину колеи 1520 мм, но с сохранением рабочего хода по прежней ширине колеи - 1067 мм (японский стандарт)", - говорится в сообщении.

В ходе реализации проекта перевода островной магистрали на общесетевую ширину колеи 1520 мм в 2018 году будет произведена окончательная замена прежней колеи с обустройством новых искусственных сооружений участков пути Шахта - Ильинск и Ильинск - Арсентьевка. На завершающем этапе (2019 год) будут реконструированы участки пути на перегонах Корсаков - Южно-Сахалинск - Арсентьевка.

На Сахалине ведется масштабная "перешивка" старой японской узкой колеи на общероссийский стандарт. Островная магистраль существенно отличается от других дорог. Чтобы перевозить груз, поступивший на остров с материка, приходится менять колесные тележки на вагонах, кроме этого на российских предприятиях уже не выпускаются локомотивы для узкой колеи.

Работы по переустройству островной магистрали начались в 2003 году - строились новые мосты, водопропускные трубы, укреплялись подпорные стены, ликвидировались другие узкие места. А с 2005 года началась так называемая "перешивка". Укладывалась новая рельсошпальная решетка на железобетонных шпалах под габарит 1520 мм, но с сохранением движения по колее прежней ширины - 1067 мм.