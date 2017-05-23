Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Сахалине завершена "перешивка" колеи на участке длиной 500 км

Экономика и бизнес Транспорт
23 мая, 16:49 UTC+3

В результате весь путь от северной станции Ноглики до станции Арсентьевка протяженностью порядка 500 км реконструирован под ширину колеи 1520 мм

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСC

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 мая. /ТАСС/. На Сахалине завершена укладка нового пути шириной 1520 мм на участке между Арсентьевкой и Ногликами общей протяженностью 500 км, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"Монтеры пути Сахалинской дистанции инфраструктуры Дальневосточной железной дороги завершили укладку нового пути на 4-километровом участке перегона Вахрушев - Марково. Таким образом, весь путь от северной станции Ноглики до станции Арсентьевка протяженностью порядка 500 км реконструирован под ширину колеи 1520 мм, но с сохранением рабочего хода по прежней ширине колеи - 1067 мм (японский стандарт)", - говорится в сообщении.

Смотрите также

За два года на Сахалине возведут 63 новых железнодорожных моста

В ходе реализации проекта перевода островной магистрали на общесетевую ширину колеи 1520 мм в 2018 году будет произведена окончательная замена прежней колеи с обустройством новых искусственных сооружений участков пути Шахта - Ильинск и Ильинск - Арсентьевка. На завершающем этапе (2019 год) будут реконструированы участки пути на перегонах Корсаков - Южно-Сахалинск - Арсентьевка.

На Сахалине ведется масштабная "перешивка" старой японской узкой колеи на общероссийский стандарт. Островная магистраль существенно отличается от других дорог. Чтобы перевозить груз, поступивший на остров с материка, приходится менять колесные тележки на вагонах, кроме этого на российских предприятиях уже не выпускаются локомотивы для узкой колеи.

Работы по переустройству островной магистрали начались в 2003 году - строились новые мосты, водопропускные трубы, укреплялись подпорные стены, ликвидировались другие узкие места. А с 2005 года началась так называемая "перешивка". Укладывалась новая рельсошпальная решетка на железобетонных шпалах под габарит 1520 мм, но с сохранением движения по колее прежней ширины - 1067 мм.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
5
CBS: подозреваемого в теракте в Манчестере звали Салман Абеди
6
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
7
Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий
Темы дня
Загрузка...
Реклама