За два года на Сахалине возведут 63 новых железнодорожных моста

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") за два года намерена построить на Сахалине 63 новых железнодорожных моста, сообщила пресс-служба филиала в среду.

"Новые мосты заменят искусственные сооружения, возведенные до 1945 года на двух важнейших направления островной магистрали: Шахта - Ильинск (13 мостов) и Корсаков - Ноглики (50 мостов). Замена будет произведена в соответствии с проектом по переводу узкой островной колеи на стандарт 1520 мм", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проектно-изыскательские работы на мостах завершены. Для решения этой задачи с начала года на острове работали специалисты пяти проектных институтов из Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска. Генеральным проектировщиком железнодорожных мостов на Сахалине является институт "Сибгипротранспуть" - филиал АО "Росжелдорпроект". Свои работы по данному направлению он должен завершить к началу сентября текущего года.

В ходе реализации проекта перевода островной магистрали на общесетевую ширину колеи 1520 мм в 2018 году будет произведена окончательная замена прежней колеи с обустройством новых искусственных сооружений участков пути Шахта - Ильинск и Ильинск - Арсентьевка. Затем, в 2019 году, планируется завершить "перешивку" колеи по линии Арсентьевка - Ноглики и укладку материковой рельсошпальной решетки 1520 мм на перегонах от станции Христофоровка до станции Арсентьевка.

На Сахалине ведется масштабная перешивка старой японской узкой колеи на общероссийский стандарт. Островная магистраль существенно отличается от других дорог. Чтобы перевозить груз, поступивший на остров с материка, приходится менять колесные тележки на вагонах, кроме этого на российских предприятиях уже не выпускаются локомотивы для узкой колеи.

Работы по переустройству островной магистрали начались в 2003 году - строились новые мосты, водопропускные трубы, укреплялись подпорные стены, ликвидировались другие узкие места. А с 2005 года началась так называемая "перешивка". Укладывалась новая рельсошпальная решетка на железобетонных шпалах под габарит 1520 мм, но с сохранением движения по колее прежней ширины - 1067 мм.