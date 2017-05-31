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Соколов: паромное сообщение между РФ и Германией может возобновиться по инициативе бизнеса

Экономика и бизнес Транспорт
31 мая, 17:15 UTC+3 ЛЕЙПЦИГ ЛЕЙПЦИГ 31, мая. /ТАСС

Пока профильные ведомства не получали каких-либо конкретных предложений от компаний

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ЛЕЙПЦИГ, 31 мая. /ТАСС/. Паромное сообщение между РФ и Германией может возобновиться по инициативе бизнеса, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов. Он напомнил, что паромная переправа прекратила работу в 2015 г. ввиду сокращения товарооборота между Европой и Россией и, как следствие, отсутствием необходимого грузооборота.

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"Решение по ее возобновлению должен принимать сам бизнес, когда необходимые товаропотоки и, как следствие, грузопотоки между нашими странами будут восстановлены", - сказал министр.

"Мы не видим возможности финансовой бюджетной поддержки в виде субсидий как из бюджета РФ, так и ФРГ, и это решение возобновления находится исключительно в экономической плоскости. Любая компания, которая готова будет стать ее оператором - логистическая, морская, железнодорожная, - будет с обеих сторон поддержана на уровне наших министерств", - подчеркнул Соколов. По его словам, пока ведомства не получали каких-либо конкретных предложений от компаний.

Ранее сообщалось, что министр транспорта РФ предложил немецкому коллеге подумать над вопросами расширения географии полетов авиакомпаний двух стран, а также о возобновлении паромного сообщения по маршруту Усть- Луга - Засниц.

В свою очередь, министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александер Добриндт также высказал пожелание о возобновлении паромного сообщения.

В начале 2000-х годов была организована паромная линия Усть-Луга - Балтийск - Засниц. Однако спустя несколько лет паромное сообщение между Калининградской областью и Германией было прервано из-за малой загрузки паромов.

В ноябре 2016 г. вопрос увеличения количества паромных грузоперевозок в Европу обсуждался представителями руководства Минтранса и одной из крупнейших в мире паромных компаний - датской DFDS. Предполагалось, что это позволит отказаться от транзитных перевозок грузов автотранспортом через Польшу, с которой ранее возникли сложности по обмену разрешениями на проезд по ее территории.

По данным Минтранса РФ, автомобильные грузоперевозки из России в Европу, в частности, в Германию, осуществляются и с помощью паромных линий. На встрече замминистра транспорта РФ Николая Асаула и руководства DFDS обсуждался проект меморандума, согласно которому российские перевозчики смогут доставлять товары в обход Польши, тем самым, исключая временные потери на дорогу по суше и необходимость в получении транзитных разрешений.

В настоящее время стороны также обсуждают варианты морских торговых портов, откуда оптимально будет запустить паромную линию.

Представители DFDS выразили готовность обеспечить паромную необходимым количеством грузовых паромов для удовлетворения спроса грузоперевозчиков, работающих в Европе. При этом объем грузопотока в Европу достаточно большой, поэтому экономия времени на перевозках сыграет существенную роль в дальнейшем развитии двухсторонних торговых отношений РФ и стран Евросоюза, отмечается в сообщении Минтранса.

Кроме того, доставка товаров паромами выгодна автоперевозчикам и по другим статьям расходов: экономия топлива и экономия на дорожных сборах, например, за проезд по платным дорогам.

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