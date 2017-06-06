Три новых парома заменят устаревшие суда на линии Балтийск - Усть-Луга к 2020 году

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Три новых парома должны выйти на линию Балтийск - Усть-Луга к 2020 году. Они заменят два существующие, которые работают на ней сейчас, сообщил в ТАСС врио заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

"На сегодняшний день (на линии работают - прим. ТАСС) два парома, планируется в ближайшее время три - это тот проект, который сейчас запускается, он уже на финальной стадии. Мы говорим про три парома, потому что этот тот необходимый шаг, который нужно сделать. На сегодняшний день работают два, они уже устаревшие, но пока останутся на линии", - отметил Шендерюк-Жидков.

По его словам, принципиальные решения по строительству новых судов уже приняты, и в этом году должно начаться проектирование первого парома, который будет поставлен на линию. Строительство всех трех судов, которые заменят старые, по словам врио зампреда областного правительства, может быть завершено в 2020 году.

Транспортная безопасность

Паромная переправа Балтийск - Усть-Луга обеспечивает поставки грузов в Калининградскую область из России и обратно, минуя территории третьих стран. Сейчас на ней работают два парома "Амбал" и "Петербург", обеспечивая перевалку примерно 1,8 млн тонн грузов в год. Чтобы полностью закрыть потребности области в грузах, на линии должны курсировать 6 паромов, однако пока рассматривается вопрос строительства для линии лишь трех судов длиной 200 метров, вместимостью 66 железнодорожных вагонов, с возможностью приема автомобилей и порядка 150 пассажиров. Стоимость каждого составляет около 3,7 млрд рублей.

Как рассказал спикер, проект запуска новых паромов обеспечит транспортную безопасность области и позволит снять зависимость региона от железнодорожных тарифов Литвы и Белоруссии. Сейчас они делают каждый вагон груза, следующего из России в область и обратно по железной дороге, в среднем на 30 тыс. рублей дороже, чем при транспортировке внутри страны. В итоге это сказывается на цене товаров, поставляемых в регион и за его пределы. Активно используя паромную линию, регион сможет также нивелировать возможные негативные последствия разногласий с Польшей при обмене разрешениями на транзит грузовиков через ее территорию, как это было в феврале 2016 года.

"Сейчас это очень важный федеральный проект, потому что, если мы говорим про экономику, то основной грузопоток - это все-таки поток между Калининградом и остальными городами России как в одну, так и в другую сторону. Проблемы с железнодорожным транзитом через Литву или Белоруссию могут этот поток прервать в любое время. Конечно же, мы бы хотели, прежде всего, сконцентрироваться на паромной переправе Балтийск - Усть-Луга, которая уже на сегодняшний день существует. Сейчас федеральное правительство совместно с нами прилагает серьезные усилия по обновлению и увеличению, работающего на ней паромного парка", - сказал Шендерюк-Жидков.

Финансирование не определено

Пока окончательного решения о выборе источников финансирования проекта нет, но это вопрос ближайшего будущего, отметил собеседник агентства. "Уже есть вполне конкретные те или иные решения, но сложно говорить о том, что уже есть состоявшийся результат", - признал Шендерюк- Жидков.

"Были уже сообщения о том, что Газпромбанк планирует финансировать этот проект, но я понимаю, что это еще не окончательное, не финальное решение", - сказал он, добавив, что с учетом коммерческой составляющей финансирование строительства паромов в итоге может быть осуществлено в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Есть существующий поток, и этот поток приносит деньги. Нам кажется, что в этом случае проект мог бы быть реализован в виде какой-то формы ГЧП. Я бы не хотел говорить сейчас уже о конкретной форме, но все-таки, если есть коммерческий доход и есть коммерческий подход с одной стороны, а с другой стороны есть задача обеспечения транспортной безопасности региона, то в этом плане такая коллаборация бизнеса и государства могла бы быть осуществлена именно в этом проекте", - говорит он.

Важным, по словам врио вице-премьера областного правительства, остается вопрос определения оператора линии при постановке на нее новых судов, и здесь не обойтись без участия РЖД, уверен он. "Участие РЖД обязательно во всем этом проекте, в том или ином виде, потому что это, прежде всего, железнодорожный поток и, соответственно, без РЖД он просто работать не будет, но, наверное, говорить о каких-то финальных результатах можно будет уже после того, как будут ясны уже соответствующие решения правительства РФ", - сказал собеседник агентства.

Перспектива транзита в Германию

По мнению экспертов, линия Балтийск - Усть-Луга имеет перспективы дальнейшего развития с увеличением числа работающих на ней паромов и продления до западноевропейских портов, в частности, немецких Засниц, Любек и Киль.

Исторически линия Балтийск - Усть-Луга была частью большого морского пути "Усть-Луга - Балтийск - Засниц", которая была организована в начале 2000-х годов. Направление до Засница прекратило работу спустя несколько лет из-за низкой загрузки паромов. В феврале 2016 года этот путь вновь оказался востребованным из-за проблем, возникших в вопросе обмена разрешениями с Польшей на транзит грузовых автомобилей через ее территорию. На линию Балтийск-Засниц был снова поставлен паром, но успел сделать только один рейс и снялся с направления после решения проблемы с Польшей, поскольку фуры с грузами вновь вернулись на дороги.

Бизнес между тем видит перспективу развития морского транзита в европейские порты. "Конечно, есть смысл открытия паромных линий, и не только на Засниц (Германия), но, скорее, на немецкие порты Любек и Киль, что удобнее для автомобильной логистики. Это позволило бы снять зависимость нашего транзита через Польшу в и из ЕС от прихотей и капризов Польши", - сказал ТАСС депутат Калининградской областной думы, вице-президент ООО "ДСВ Транспорт" Леонид Степанюк.

Как отмечает Шендерюк-Жидков, продление паромной переправы в Европу - это уже вопрос коммерческой эффективности и заинтересованности бизнеса.

"Если мы говорим о международных направлениях, то позиция области, что это, прежде всего, должна быть коммерческая инициатива. Мы готовы его поддерживать со своей стороны в рамках своих полномочий, но мы не хотели бы делать каких-то государственных проектов, не имеющих коммерческой ценности. Соответственно, должен быть коммерческий оператор, который придет на этот поток и, собственно говоря, будет зарабатывать на нем деньги. А задача государства - чтобы эта линия работала эффективно", - сказал он.

Здоровая конкуренция

В то же время участники рынка уверены, что в случае продления паромной линии Калининградская область вполне сможет конкурировать с другими балтийскими портами, в частности, с портами Литвы как точка морского транзита грузов из России в Европу и обратно. Однако для этого необходимо создать конкурентные условия, упростив таможенные процедуры и сократив время их проведения, считает Степанюк.

"В Балтийске построен паромный комплекс, сопоставимый с новым комплексом в Клайпеде (Литва). Нужно лишь приблизить условия транзита к условиям движения через Клайпеду. А для этого Калининградская область должна иметь особый статус в таможенном отношении. Нужно максимально упростить оформление транзита, убрать весовой контроль, либо сделать его максимально быстрым, убрать повторное взвешивание (машин) при прибытии на терминал или с терминала на границу, сделать равными платежи по транзиту, свести до минимума количество оформляемых документов", - отметил он.