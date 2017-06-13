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Cosco приобрел контрольный пакет акций Noatum Port Holding

Экономика и бизнес Транспорт
13 июня, 13:28 UTC+3

Сумма сделки составила 200 млн евро

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Материал из 1 страницы
© EPA/ALKIS KONSTANTINIDIS

ГОНКОНГ, 13 июня. /ТАСС/. Китайский холдинг COSCO SHIPPING PORTS (CSP) приобрел 51% акций Noatum Port Holdings, активы которого включают два контейнерных терминала в портах Валенсия и Бильбао и железнодорожные терминалы в Мадриде и Сарагосе, за 200 млн евро, сообщает китайская компания.

В заявлении CSP говорится, что решение о покупке было принято в рамках стратегии расширения портфеля терминальных активов за рубежом.

NCTV является крупнейшим контейнерным терминалом в порту Валенсия, одном из трех крупнейших контейнерных портов Средиземного моря. На прилегающие к порту районы в радиусе 350 км приходится почти 50% ВВП Испании. Порт обслуживает столичный регион и весь Пиренейский полуостров, имея потенциал для развития в качестве крупнейшего в Западном Средиземноморье узла траншипмента.

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NCTB является единственным контейнерным терминалом в порту Бильбао. Это один из крупнейших и наиболее модернизированных контейнерных терминалов Атлантического побережья Южной Европы. Он облуживает грузопотоки всего Пиренейского полуострова и юго-западной Франции.

Железнодорожные терминалы Conterail Madrid и NRTZ Zaragoza - звенья логистических цепочек, связывающие внутренние регионы Испании и порты Валенсия и Бильбао. Терминал NRTZ Zaragoza является одним из важнейших интермодальных терминалов на сети железных дорог Испании.

COSCO агрессивно наращивает активы за рубежом. Среди недавних приобретений холдинга 51% акций Администрации порта Пирей в Греции, терминал Euromax в Роттердаме, Khalifa Port Container Terminal 2 в Абу-Даби, контейнерный и реф- терминалы Vado в Италии.

В общей сложности контейнерные терминалы Cosco перевалили в прошлом году более 95 млн TEU, что на 5% больше, чем годом ранее. На терминалы за пределами Китая пришлось более 14% от общего объема, за год контейнерооборот зарубежных терминалов вырос на 36,8%.

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